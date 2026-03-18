Αγρίνιο: Καταγγελία για βιαιοπραγία εργοδότη σε εργαζόμενη σε μεζεδοπωλείο

Σοβαρή καταγγελία για βιαιοπραγία εν ώρα εργασίας σε γνωστό μεζεδοπωλείο του Αγρινίου έφερε στη δημοσιότητα το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αγρινίου, αναφέροντας παράλληλα ότι το εργασιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από εντατικοποίηση, αδήλωτη εργασία και πιέσεις προς τους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με το Σωματείο, η εργαζόμενη δέχθηκε λεκτική και σωματική βία από τον εργοδότη μέσα στην κουζίνα του καταστήματος. Το περιστατικό καταγγέλθηκε τόσο στο Σωματείο και το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου όσο και στην Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα της εργαζόμενης.

Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο κάνει λόγο για διαχρονικά προβλήματα στην επιχείρηση, όπως αυθαίρετες εργασιακές σχέσεις, επαναλαμβανόμενες πιέσεις για «οικειοθελείς αποχωρήσεις», καθεστώς τρομοκρατίας και προσβολές στους εργαζόμενους. Παράλληλα, χαιρετίζει το θάρρος της εργαζόμενης που κατήγγειλε την απαράδεκτη συμπεριφορά και καλεί όλους όσοι αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις να επικοινωνούν με το Σωματείο.

Το Σωματείο τονίζει την ανάγκη συλλογικής δράσης, προειδοποιώντας ότι η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα δεν θα μείνει αναπάντητη και καλεί σε ενίσχυση του σωματείου, συμμετοχή σε συνελεύσεις και συσκέψεις, καθώς και οργανωμένη διεκδίκηση σύγχρονων δικαιωμάτων και Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η κατάσταση αυτή αποτελεί συνέπεια της συνολικής πολιτικής που εντείνει την εκμετάλλευση στους χώρους εργασίας και επιτρέπει υπερβολικά ωράρια εργασίας, ενώ το Σωματείο καλεί σε συλλογική αντίδραση ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να μην υποκύψουν σε πιέσεις ή φόβο.

