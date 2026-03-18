Αγρίνιο: Καταγγελία για βιαιοπραγία εργοδότη σε εργαζόμενη σε μεζεδοπωλείο

Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αγρινίου καταγγέλλει λεκτική και σωματική βία σε εργαζόμενη, περιγράφει «γαλέρα» στο εργασιακό περιβάλλον και καλεί σε συλλογική δράση.

Αγρίνιο: Καταγγελία για βιαιοπραγία εργοδότη σε εργαζόμενη σε μεζεδοπωλείο
18 Μαρ. 2026 21:53
Pelop News

Σοβαρή καταγγελία για βιαιοπραγία εν ώρα εργασίας σε γνωστό μεζεδοπωλείο του Αγρινίου έφερε στη δημοσιότητα το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αγρινίου, αναφέροντας παράλληλα ότι το εργασιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από εντατικοποίηση, αδήλωτη εργασία και πιέσεις προς τους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με το Σωματείο, η εργαζόμενη δέχθηκε λεκτική και σωματική βία από τον εργοδότη μέσα στην κουζίνα του καταστήματος. Το περιστατικό καταγγέλθηκε τόσο στο Σωματείο και το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου όσο και στην Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα της εργαζόμενης.

Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο κάνει λόγο για διαχρονικά προβλήματα στην επιχείρηση, όπως αυθαίρετες εργασιακές σχέσεις, επαναλαμβανόμενες πιέσεις για «οικειοθελείς αποχωρήσεις», καθεστώς τρομοκρατίας και προσβολές στους εργαζόμενους. Παράλληλα, χαιρετίζει το θάρρος της εργαζόμενης που κατήγγειλε την απαράδεκτη συμπεριφορά και καλεί όλους όσοι αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις να επικοινωνούν με το Σωματείο.

Το Σωματείο τονίζει την ανάγκη συλλογικής δράσης, προειδοποιώντας ότι η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα δεν θα μείνει αναπάντητη και καλεί σε ενίσχυση του σωματείου, συμμετοχή σε συνελεύσεις και συσκέψεις, καθώς και οργανωμένη διεκδίκηση σύγχρονων δικαιωμάτων και Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η κατάσταση αυτή αποτελεί συνέπεια της συνολικής πολιτικής που εντείνει την εκμετάλλευση στους χώρους εργασίας και επιτρέπει υπερβολικά ωράρια εργασίας, ενώ το Σωματείο καλεί σε συλλογική αντίδραση ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να μην υποκύψουν σε πιέσεις ή φόβο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:49 Πλεύρης: Έτοιμη η κυβέρνηση για πιο σκληρά μέτρα σε περίπτωση αύξησης μεταναστευτικών ροών
22:40 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι στα προσυμπληρωμένα στοιχεία 
22:32 Fed: «Παγώνει» τα επιτόκια
22:20 Μέση Ανατολή: Ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικά πλοία στην Κασπία – Επιθέσεις Ιράν σε κράτη Κόλπου
22:13 Κάλλας προς Τεχεράνη: «Τελεσίγραφο» για ασφάλεια των Στενών
22:08 Απίστευτο περιστατικό: 3χρονο αγόρι κατάπιε ξυραφάκι
21:53 Αγρίνιο: Καταγγελία για βιαιοπραγία εργοδότη σε εργαζόμενη σε μεζεδοπωλείο
21:43 Σοκ στη Βέροια: 24χρονη διασωληνωμένη στη ΜΕΘ μετά μυστηριώδη πτώση σε πιλοτή
21:35 Ειδική πτήση «Κιβωτός» του ΥΠΕΞ: Επαναπτρίστηκαν 101 πολίτες με 45 κατοικίδια από Άμπου Ντάμπι
21:23 Το σχόλιο Μπακογιάννη για την ομοιότητα της Σάκκαρη με τη Μαρίκα
21:16 Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση εξωδικαστικού για ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας
21:09 Eurovision 2026: Απειλείται η συμμετοχή του Ισραήλ
20:59 Συναγερμός στην Βρετανία: Εξάπλωση μηνιγγίτιδας σε δεύτερο πανεπιστήμιο του Κεντ
20:54 Έντονη αντιπαράθεση Κυρανάκη – Λυμπερόπουλου στη Βουλή
20:47 Νέο πρόγραμμα «Αλλαγή Συστήματος Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: 930 εκατ. ευρώ για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες, ποιοι οφελούνται
20:40 Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας: Ψήφισμα κατά της εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
20:31 Βενζινοπώλες σε τροχιά κινητοποιήσεων για το πλαφόν στα καύσιμα
20:26 Ελβετία: Νεκρός από πτώση καμπίνας τελεφερίκ σε χιονοδρομικό, τι συνέβη
20:22 Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία τον ΠΑΟΚ και 14 πρόσωπα
20:15 Οβελίας σε κρίση: Φέτος θα πούμε το αρνί…αρνάκι – Φόβοι ότι θα μείνει απούλητος
