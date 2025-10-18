Αγρίνιο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διεξαγωγή του 12ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «Άγιος Αρτέμιος»

Τι θα ισχύσει

Αγρίνιο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διεξαγωγή του 12ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «Άγιος Αρτέμιος»
18 Οκτ. 2025 11:36
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι στο πλαίσιο διεξαγωγής του 12ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «Άγιος Αρτέμιος», στο Αγρίνιο, την Κυριακή 19-10-2025, στο Αγρίνιο, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διευκόλυνση κυκλοφορίας οχημάτων και πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων:

– Την Κυριακή 19/10/2025, από ώρα 17:45΄μ.μ  έως ώρα 19.15 μ.μ στο Αγρίνιο

  1. Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ή την εκτροπή αυτής μέσω παρακαμπτηρίων οδών, επί των ενταύθα δημοτικών οδών του Αγρινίου:

Μοίραρχου Σπ. Τόντου – Δημάδη – Αγίου Γεωργίου – Ευτυχίας Καλύβα – Γοργοποτάμου – Ανδρέα Παναγοπούλου – Παπαστράτου (στα σημεία που δεν είναι πεζοδρομημένη) – Ελευθερίου Βενιζέλου – Ηρώων Πολυτεχνείου – Δαγκλή – Δεληγιώργη – Καλλέργη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
