Αγρίνιο: Μεγάλη φωτιά στο κέντρο της πόλης στη Στοά Παπαγιάννη

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου για φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη στη Στοά Παπαγιάννη, στο κέντρο του Αγρινίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του agriniopress.gr, η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε κατάστημα υποδημάτων επί της οδού Κύπρου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην περιοχή.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, με τους πυροσβέστες να προχωρούν στο σπάσιμο των εισόδων τόσο της αποθήκης όσο και του καταστήματος, χρησιμοποιώντας τροχό και βαριοπούλες, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στους χώρους.

Η κατάσβεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η περιοχή έχει καλυφθεί από πυκνούς καπνούς, με τις Αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για την αποφυγή περαιτέρω επέκτασης της φωτιάς.

Συνδρομή γερανοφόρου

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και γερανοφόρο όχημα, λόγω της μορφολογίας του χώρου και της δυσκολίας πρόσβασης στα σημεία της πυρκαγιάς.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται καθώς εξελίσσεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

