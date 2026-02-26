Αγρίνιο: Μισθούς άνω των 200.000 ευρώ καλείται να επιστρέψει δημοτικός υπάλληλος, τι συνέβη

Να επιστρέψει τη μισθοδοσία που είχε λάβει επί σειρά ετών, καλείται υπάλληλος που εργαζόταν με πλαστό πτυχίο στον Δήμο Αγρινίου.

Την είδηση αποκάλυψε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου ο αναπληρωτής δημάρχου Βασίλης Φωτάκης, ειδικότερα ως προς το σκέλος του μεγάλου ποσού της μισθοδοσίας του, που καλείται να επιστρέψει.

Ο συγκεκριμένος υπάλληλος είχε διοριστεί παρανόμως και εργαζόταν για μερικά χρόνια σε υπηρεσία του δήμου. Έπειτα από σχετικό έλεγχο όμως, αποκαλύφθηκε πως το πτυχίο του ήταν πλαστό.Πλέον, καλείται να επιστρέψει περισσότερα από 230.000 ευρώ

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο υπάλληλος έως τώρα δεν έχει αντικρούσει την απόφαση.

Πηγή: agriniopress.gr

