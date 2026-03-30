Αγρίνιο: Παραδόθηκε ο δράστης της ληστείας σε πρατήριο καυσίμων και επέστρεψε τα χρήματα

Ραγδαία τροπή φαίνεται να παίρνει η υπόθεση της ληστείας που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ένας 40χρονος παρουσιάστηκε λίγο νωρίτερα στην Αστυνομία και, εμφανιζόμενος μεταμελημένος, παραδέχθηκε ότι ήταν ο δράστης της ληστείας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας παρέδωσε και το χρηματικό ποσό που είχε αποσπάσει από το πρατήριο, το οποίο υπολογίζεται περίπου στα 700 ευρώ. Το ποσό αυτό είχε αφαιρεθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, με την απειλή μαχαιριού.

Για την υπόθεση αναμένονται πλέον και οι επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τα δεδομένα της υπόθεσης.

Πηγή: agriniopress.gr

