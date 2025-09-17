Αγρίνιο: Προσποιήθηκαν τους λογιστές, έβαλαν ηλικιωμένο στο αμάξι και... τον οδήγησαν στην τράπεζα

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται ένας άνδρας και μία γυναίκα, που κατηγορούνται για απάτη σε βάρος ηλικιωμένου στο Αγρίνιο, καθώς και για παράνομη κατακράτηση. Οι δύο ημεδαποί συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στους Αγίους Θεοδώρους Αττικής, έπειτα από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ Κορινθίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, όταν οι κατηγορούμενοι πλησίασαν τον ηλικιωμένο που κινούνταν πεζός και, παριστάνοντας τους λογιστές, τον έπεισαν πως δικαιούται επιστροφή φόρου. Με το πρόσχημα αυτό απέσπασαν τις τραπεζικές του κάρτες και τους κωδικούς του, προχωρώντας σε ανάληψη 700 ευρώ από ΑΤΜ.

Στη συνέχεια, έπεισαν τον ηλικιωμένο να επιβιβαστεί στο όχημά τους και τον οδήγησαν σε τράπεζα, με σκοπό να πραγματοποιήσει ανάληψη 4.000 ευρώ. Η προσπάθεια όμως δεν ολοκληρώθηκε, καθώς υπάλληλος της τράπεζας αντιλήφθηκε την απάτη και παρενέβη.

Η έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό του οχήματος που χρησιμοποιούσαν οι δράστες, το οποίο σταμάτησε σε μπλόκο αστυνομικών στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου. Οι δύο επιβαίνοντες προσήχθησαν αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων και ακολούθως συνελήφθησαν.

Κατά τη σωματική έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή τους 420 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και κοσμήματα, για τα οποία δεν μπορούσαν να δώσουν επαρκείς εξηγήσεις. Επιπλέον, σε βάρος του άνδρα εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων για έκτιση υπολοίπου ποινής τεσσάρων ετών και πέντε μηνών για απάτη, βάσει απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

