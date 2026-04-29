Αγρίνιο: Σχεδόν πλήρης αθώωση για την υπόθεση ναρκωτικών, μόνο ένας από τους 12 στη φυλακή

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου η δίκη για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στο Αγρίνιο, με τις συλλήψεις των εμπλεκομένων να είχαν πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2015.

Η διαδικασία εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με συνολικά 12 κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Κατά την έναρξη της υπόθεσης, στις αρχές Μαρτίου, είχαν προηγηθεί προφυλακίσεις πέντε ατόμων που φέρονταν ως ηγετικά στελέχη της οργάνωσης.

Στην προηγούμενη δικάσιμο, στις 22 Απριλίου, η εισαγγελική πρόταση ήταν απαλλακτική ως προς το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης για το σύνολο των κατηγορουμένων, ενώ για έναν εξ αυτών είχε προταθεί η ενοχή για καλλιέργεια μεγάλης φυτείας κάνναβης που είχε εντοπιστεί σε περιοχή του Βάλτου.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, οι 11 από τους 12 κατηγορούμενους απαλλάχθηκαν από όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονταν.

Ο δωδέκατος κατηγορούμενος αθωώθηκε για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών, ωστόσο κρίθηκε ένοχος για απλή διακίνηση υπό τη μορφή καλλιέργειας κάνναβης.

Για την πράξη αυτή του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 12 ετών, χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, γεγονός που συνεπάγεται την άμεση έκτιση της ποινής του.

