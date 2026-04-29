Αγρίνιο: Σχεδόν πλήρης αθώωση για την υπόθεση ναρκωτικών, μόνο ένας από τους 12 στη φυλακή

Αθώωση για 11 κατηγορούμενους στην υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Ένας κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για καλλιέργεια κάνναβης, χωρίς αναστολή στην έφεση

29 Απρ. 2026 20:58
Pelop News

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου η δίκη για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στο Αγρίνιο, με τις συλλήψεις των εμπλεκομένων να είχαν πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2015.

Η διαδικασία εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με συνολικά 12 κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Κατά την έναρξη της υπόθεσης, στις αρχές Μαρτίου, είχαν προηγηθεί προφυλακίσεις πέντε ατόμων που φέρονταν ως ηγετικά στελέχη της οργάνωσης.

Στην προηγούμενη δικάσιμο, στις 22 Απριλίου, η εισαγγελική πρόταση ήταν απαλλακτική ως προς το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης για το σύνολο των κατηγορουμένων, ενώ για έναν εξ αυτών είχε προταθεί η ενοχή για καλλιέργεια μεγάλης φυτείας κάνναβης που είχε εντοπιστεί σε περιοχή του Βάλτου.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, οι 11 από τους 12 κατηγορούμενους απαλλάχθηκαν από όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονταν.

Ο δωδέκατος κατηγορούμενος αθωώθηκε για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών, ωστόσο κρίθηκε ένοχος για απλή διακίνηση υπό τη μορφή καλλιέργειας κάνναβης.

Για την πράξη αυτή του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 12 ετών, χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, γεγονός που συνεπάγεται την άμεση έκτιση της ποινής του.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:09 Φειδίας Παναγιώτου: Νέες εικόνες από τον εντυπωσιακό γάμο του στη Λεμεσό
19:56 Ολυμπιακός – Κούζμα με την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ: Από τους καλύτερους φιλάθλους στη EuroLeague
19:44 Τραυματισμός 27χρονης Πολωνής στη μαρίνα Αλίμου σε τουριστικό σκάφος
19:30 Νέα πρόταση Ιράν προς ΗΠΑ μέσω Πακιστάν – Σε κρίσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις
19:16 Βίντεο-ντοκουμέντο από τον Άραξο: Η στιγμή που κατέρρευσε η σκάλα
19:06 Βία στους δρόμους: 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας
19:00 Το MIRES, το δεξαμενόπλοιο που φέρνει τον κίνδυνο του σκιώδους στόλου πιο κοντά στην Ελλάδα
18:55 ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Στην Βαλένθια βιώσαμε την χειρότερη φιλοξενία σε ευρωπαϊκό γήπεδο
18:42 Ηλεία: Βαρύ πένθος στα Μακρίσια για τον 13χρονο Κωνσταντίνο – Ράγισαν καρδιές στην κηδεία
18:34 Μανιφέστο Τσίπρα: Το ιδεολογικό στίγμα για τη «Νέα Κυβερνώσα Αριστερά»
18:13 Πρεμιέρα-φιάσκο στον Άραξο: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής-παρωδία και διεθνές ρεζιλίκι ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
14:03 Μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα για την Πρωτομαγιά – Μηνύματα συνέχισης των αγώνων
14:00 Πάτρα: Τιμή στην Εργατική Πρωτομαγιά με συγκέντρωση, πορεία και εκδηλώσεις
9:00 Δύο Πατρινοί στην Καισαριανή του ’44: Τα ντοκουμέντα της Ματωμένης Πρωτομαγιάς
8:45 Απεργιακές συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς σε όλη τη χώρα – Στο επίκεντρο η εργατική διεκδίκηση και οι κοινωνικοί αγώνες
8:30 Το pelop.gr συμμετέχει στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά
8:15 Εργατική Πρωτομαγιά: Από το Σικάγο του 1886 έως τις σύγχρονες διεκδικήσεις – Η ιστορία της ημέρας των εργαζομένων
8:00 Πρωτομαγιά 2026: Κάλεσμα σε απεργιακή συγκέντρωση από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας
23:59 Προσοχή στη μέτρηση της πίεσης στο σπίτι, η λάθος θέση του χεριού που πρέπει να αποφεύγετε
23:37 Αφρική: Πραγματικά έχει αρχίσει να διαχωρίζεται στα δύο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
