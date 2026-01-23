Αγρίνιο: Σύλληψη γυναίκας με καταδικαστική απόφαση για κλοπή – Ποινή φυλάκισης 8 μηνών

Συνελήφθη χθες το πρωί στο Αγρίνιο ημεδαπή γυναίκα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα είχε καταδικαστεί από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών για κλοπή.

Μετά τον εντοπισμό της, οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης.

