Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας που «σήκωσε» τη γειτονιά στο πόδι με τη μουσική στο τέρμα

Σε σύλληψη για διατάραξη κοινής ησυχίας προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στο Αγρίνιο, όταν εντόπισαν άνδρα να αναπαράγει μουσική σε μεγάλη ένταση μέσα από την οικία του.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη χθες το πρωί στο Αγρίνιο από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεδεμένο με ηχείο, αναπαράγοντας μουσική σε υψηλή ένταση.

Το περιστατικό καταγράφηκε νωρίς το πρωί, με τη μουσική να διαταράσσει την κοινή ησυχία των περιοίκων. Ο άνδρας οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τα προβλεπόμενα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



