Αγρίνιο: Τρεις 13χρονες είχαν κάνει κόλαση τη ζωή συνομήλικής τους – Χειροπέδες και στους γονείς τους

Τρεις 13χρονες συνελήφθησαν στο Αγρίνιο για συστηματική εξύβριση και σωματική βλάβη σε συνομήλική τους, ενώ μαζί τους οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Η υπόθεση αποτυπώνει ξανά την ένταση περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων και βρίσκεται ήδη στα χέρια του Εισαγγελέα.

Αγρίνιο: Τρεις 13χρονες είχαν κάνει κόλαση τη ζωή συνομήλικής τους - Χειροπέδες και στους γονείς τους Φωτογραφία αρχείου
05 Δεκ. 2025 11:30
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό ανήλικης βίας ήρθε στο φως στο Αγρίνιο, όπου τρεις 13χρονες συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων για συστηματική παρενόχληση και σωματική επίθεση σε συνομήλική τους. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των μαθητριών για παραμέληση εποπτείας, ενώ η δικογραφία έχει ήδη πάρει τον δρόμο για την Εισαγγελία Αιτωλοακαρνανίας.

Συγκεκριμένα, τρεις 13χρονες κοπέλες συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης στο Αγρίνιο, έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, για υπόθεση σωματικής βλάβης σε βάρος συνομήλικής τους. Μαζί τους συνελήφθησαν και οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι δύο από τις ανήλικες κατηγορούμενες εξύβριζαν συστηματικά μια 13χρονη τις τελευταίες δύο εβδομάδες, δημιουργώντας ένα κλίμα συνεχούς ψυχολογικής πίεσης. Το μεσημέρι της Τετάρτης, η τρίτη ανήλικη —με την παρότρυνση των δύο άλλων— επιτέθηκε στη συνομήλική τους προκαλώντας σωματικές βλάβες.

Η ΕΛ.ΑΣ. σχημάτισε δικογραφία τόσο για τις ανήλικες όσο και για τους γονείς τους, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας. Την προανάκριση συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:02 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Δεκεμβρίου
14:00 Αγρότες-Δυτική Ελλάδα: Τα αιτήματα πήγαν στον υπουργό – Ξεκίνημα μπλόκων και σε Ερύμανθο, σήμερα και η Αιγιάλεια
13:55 Ελευσίνα σε συναγερμό: Προειδοποίηση 112 για πιθανή υπερχείλιση του Σαρανταποτάμου ΒΙΝΤΕΟ
13:54 Τσουραμάνης στον Peloponnisos FM 103,9: «Γιορτή το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων» – Ηχητικό
13:47 Δυτική Ελλάδα: Από τις πρώτες στη χώρα που ανοίγουν τον διάλογο για τη νέα ΚΑΠ 2028–2034
13:42 Άγιος Νικόλαος: 17χρονος μαθητής συνελήφθη με σχεδόν 2 κιλά χασίς και δεκάδες χιλιάδες ευρώ – Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας
13:32 Συναγερμός στη Γαλλία: Πέντε drones πάνω από βάση με πυρηνικά υποβρύχια στο Μπρεστ
13:29 Πολάκης κατά Τσίπρα: «Δεν μου άρεσε η εικόνα – Δεν κάνω παρακάλια»
13:27 Θεσσαλονίκη: Ένταση στα «Πράσινα Φανάρια» – Φραγμός της ΕΛΑΣ στους αγρότες που επιχειρούν αποκλεισμό προς το αεροδρόμιο ΒΙΝΤΕΟ
13:24 Πάτρα: Πρώτη σύσκεψη του Δικτύου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας – Κάλεσμα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ
13:19 Αντώνης Κουνάβης: «Στήριξη στους αγρότες – Όχι σε κλειστούς δρόμους, ναι σε άμεσο διάλογο»
13:13 Live – Κακοκαιρία “Byron”: Πλημμύρες, εγκλωβισμοί και δεκάδες κλήσεις για βοήθεια – Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Πελοπόννησος και Θεσσαλία
13:02 Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους για λαθραία τσιγάρα: Τα υπόγεια, οι στρατολόγοι και το “χρέος” ΦΩΤΟ
13:00 Τα συμπληρωματικά έργα στο Πάτρα–Πύργος: Σειρά έχουν τα ανοιχτά μέτωπα – Αντιπλημμυρική θωράκιση και παράδρομοι
12:54 ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ Αχαΐας κατά Μάκη Κατσίγιαννη για τη στάση του στα αγροτικά μπλόκα
12:46 Λευκά τριαντάφυλλα και ανείπωτος πόνος στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη που σκοτώθηκε στη Λούτσα
12:41 Κλιμακώνονται τα αγροτικά μπλόκα: Σε Ε65, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Πρέβεζα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις – Στήριξη από φορείς
12:35 ΕΜΥ: Νέα επικαιροποίηση για την κακοκαιρία Byron – Σφοδρές βροχές, χαλάζι και καταιγίδες έως το Σάββατο
12:32 Δυτική Αχαΐα: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες μετά τη μεταφορά 17χρονης σε κατάσταση μέθης στο Κέντρο Υγείας
12:27 Αγρίνιο: Οπαδική επίθεση σε 15χρονο – Ταυτοποιήθηκαν τρεις νεαροί, ένας συνελήφθη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ