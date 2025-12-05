Αγρίνιο: Τρεις 13χρονες είχαν κάνει κόλαση τη ζωή συνομήλικής τους – Χειροπέδες και στους γονείς τους

Σοβαρό περιστατικό ανήλικης βίας ήρθε στο φως στο Αγρίνιο, όπου τρεις 13χρονες συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων για συστηματική παρενόχληση και σωματική επίθεση σε συνομήλική τους. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των μαθητριών για παραμέληση εποπτείας, ενώ η δικογραφία έχει ήδη πάρει τον δρόμο για την Εισαγγελία Αιτωλοακαρνανίας.

Συγκεκριμένα, τρεις 13χρονες κοπέλες συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης στο Αγρίνιο, έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, για υπόθεση σωματικής βλάβης σε βάρος συνομήλικής τους. Μαζί τους συνελήφθησαν και οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι δύο από τις ανήλικες κατηγορούμενες εξύβριζαν συστηματικά μια 13χρονη τις τελευταίες δύο εβδομάδες, δημιουργώντας ένα κλίμα συνεχούς ψυχολογικής πίεσης. Το μεσημέρι της Τετάρτης, η τρίτη ανήλικη —με την παρότρυνση των δύο άλλων— επιτέθηκε στη συνομήλική τους προκαλώντας σωματικές βλάβες.

Η ΕΛ.ΑΣ. σχημάτισε δικογραφία τόσο για τις ανήλικες όσο και για τους γονείς τους, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας. Την προανάκριση συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



