Αγρίνιο: Ζευγάρι έκλεψε πορτοφόλι ηλικιωμένου από αυτοκίνητο – Συνελήφθησαν από την Αστυνομία

Μια ακόμη υπόθεση κλοπής σε βάρος ηλικιωμένου εξιχνίασε η Αστυνομία στο Αγρίνιο, προχωρώντας στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας.

Οι δράστες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το μεσημέρι της Πέμπτης είχαν αφαιρέσει από σταθμευμένο αυτοκίνητο ενός ηλικιωμένου άνδρα ένα πορτοφόλι, το οποίο περιείχε τέσσερις τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου ήταν άμεση, με αποτέλεσμα οι δύο δράστες να εντοπιστούν και να συλληφθούν το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



