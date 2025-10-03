Άγριο ξύλο μαθητών στο Περιστέρι με σκουπόξυλα – Τραυματίστηκαν και τρεις καθηγητές

Επίθεση από μαθητές ΕΠΑΛ δέχθηκαν μαθητές γενικού Λυκείου στο Περιστέρι το πρωί της Παρασκευής (3/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 11.30 όταν 15 μαυροφορεμένα άτομα, κρατώντας σκουπόξυλα και άλλα αντικείμενα, προσέγγισαν Λύκειο της περιοχής, πέταξαν ένα τούβλο προς το σημείο και στη συνέχεια επιτέθηκαν σε μαθητές.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις καθηγητές που προσπάθησαν να βάλουν τάξη στο χάος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις ή προσαγωγές, ενώ η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

