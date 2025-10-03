Άγριο ξύλο μαθητών στο Περιστέρι με σκουπόξυλα – Τραυματίστηκαν και τρεις καθηγητές

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις καθηγητές που προσπάθησαν να βάλουν τάξη στο χάος

Άγριο ξύλο μαθητών στο Περιστέρι με σκουπόξυλα - Τραυματίστηκαν και τρεις καθηγητές
03 Οκτ. 2025 16:08
Pelop News

Επίθεση από μαθητές ΕΠΑΛ δέχθηκαν μαθητές γενικού Λυκείου στο Περιστέρι το πρωί της Παρασκευής (3/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 11.30 όταν 15 μαυροφορεμένα άτομα, κρατώντας σκουπόξυλα και άλλα αντικείμενα, προσέγγισαν Λύκειο της περιοχής, πέταξαν ένα τούβλο προς το σημείο και στη συνέχεια επιτέθηκαν σε μαθητές.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις καθηγητές που προσπάθησαν να βάλουν τάξη στο χάος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις ή προσαγωγές, ενώ η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:24 Διέλευση 36ης ΣΠΑΡΤΑΚΙΑΔΑΣ από τμήμα της Ολυμπίας Οδού – Τι θα ισχύει για την κυκλοφορία των οχημάτων
16:16 Κατερίνη: Στο νοσοκομείο μαθητής που χτύπησε το κεφάλι του στη βάση μπασκέτας σχολείου
16:08 Άγριο ξύλο μαθητών στο Περιστέρι με σκουπόξυλα – Τραυματίστηκαν και τρεις καθηγητές
16:00 Έντονη ανησυχία στην Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Ολυμπίας Οδού – Χωρίς ενίσχυση σε προσωπικό και οχήματα
15:52 Κρήτη: Ξήλωσαν μεγάλη χασισοφυτεία στη Μεσσαρά με πάνω από 1.000 δενδρύλλια κάνναβης
15:41 Πώς η Αστυνομία βρήκε κι έπιασε τους 13 Τούρκους με τα όπλα στον Έβρο
15:32 Welcome to UP 2025: Magic Bus Patras Tour – Μια ξενάγηση στην πόλη από ψηλά! Τα δρομολόγια των open buses
15:24 Πάτρα – «Βέλη» Οικονόμου στο Δήμο για το Sense City: «Να μην κοροϊδεύουν τους πολίτες»
15:16 Τσιόδρας για καρδιαγγειακές παθήσεις προς την Κομισιόν: Κάντε το όπως η Ελλάδα
15:11 Πρώτες νιφάδες χιονιού στα Καλάβρυτα – Χειμωνιάτικο τοπίο στον Χελμό από τις 3 Οκτωβρίου
15:08 Στέφανος Ντούσκος: Μετά το χρυσό, ήρθε και ασημένιο μετάλλιο στο σπριντ 500μ.
15:00 Κρήτη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας
14:53 Ένταση στη Βουλή: «Αν ξαναγελάσεις θα σου σπάσω τα μούτρα» – Τι καταγγέλλει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
14:45 Καρκίνος δεν σημαίνει θάνατος: Ραγδαίες θεραπευτικές εξελίξεις στην ασθένεια του αιώνα μας
14:37 ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και Πλ. Ελευθερίας κατά Ισραήλ με κοινή δήλωση για τον στολίσκο προς τη Γάζα
14:29 «Απογειώνεται» και φέτος ο Αραξος – 25 Οκτωβρίου το τελευταίο δρομολόγιο για το 2025
14:21 Νέος στόλος ακτιβιστών πλέει προς τη Γάζα – Δεκάδες ακτιβιστές δηλώνουν αποφασισμένοι να σπάσουν τον αποκλεισμό
14:13 Τραγωδία στην Άρτα: Προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια για την 28χρονη έγκυο
14:05 Νέα σελίδα για την DUR με Μπάκο-Καϋμενάκη – Διάσωση με κατεύθυνση real estate
13:57 Εξηγήσεις ζητά η Σία Αναγνωστοπούλου από το Υπουργείο Υγείας για το νοσοκομείο Καλαβρύτων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 3/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ