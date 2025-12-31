Αγριος ξυλοδαρμός 15χρονου στην Πάτρα – Νεανική βία χωρίς φρένο

Το περιστατικό βίας που σημειώθηκε στην περιοχή της οδού Αμερικής στην Πάτρα, όπου δύο ανήλικοι επιτέθηκαν άγρια σε έναν 15χρονο, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως, ο 15χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από δύο ανήλικους Ρομά, όταν πήγε να ζητήσει το λόγο για μια επίθεση που είχαν πραγματοποιήσει οι ίδιοι δράστες σε έναν φίλο του λίγες μέρες νωρίτερα. Η επίθεση αυτή, που έγινε έξω από σχολικό συγκρότημα, έρχεται να προστεθεί σε έναν αυξανόμενο αριθμό περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων, δημιουργώντας έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας στις γειτονιές της Πάτρας.

Η συμπλοκή μεταξύ των τριών νεαρών φαίνεται να ήταν η συνέχεια μιας προηγούμενης βίαιης σύρραξης, η οποία είχε συμβεί στην ίδια περιοχή προ ημερών. Ο 15χρονος, βλέποντας τον φίλο του να έχει πέσει θύμα της επίθεσης από τους δύο ανήλικους, πήγε να ζητήσει εξηγήσεις, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τον άγριο ξυλοδαρμό του. Οι δράστες επιτέθηκαν με μεγάλη αγριότητα και προκάλεσαν στο θύμα τραύματα από πολλαπλά χτυπήματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Η Αστυνομία, ενημερωμένη άμεσα για το περιστατικό, προχώρησε στη προσαγωγή του ενός από τους δύο δράστες, ενώ ο δεύτερος αναζητείται, καθώς τα στοιχεία του έχουν ταυτοποιηθεί. Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη, αφού τα σχετικά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα μέσα στο 2025, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι Αρχές, πέρα από την άμεση καταδίωξη των δραστών, καλούνται να βρουν λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιμάκωσης αυτής της βίας, η οποία φαίνεται να γίνεται όλο και πιο συχνή, ειδικά κατά τις περιόδους που τα σχολεία δεν λειτουργούν.

Τα περιστατικά βίας στην Πάτρα μεταξύ ανηλίκων έχουν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Πολλά ερωτήματα τίθενται για τους παράγοντες που οδηγούν τους νέους σε τέτοιες ακραίες συμπεριφορές, καθώς και για την ανάγκη ενίσχυσης των δράσεων πρόληψης, κυρίως μέσα από τα σχολεία και τις κοινωνικές δομές, όπως έχει επισημάνει και ο νέος προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας. Το νέο αυτό περιστατικό είναι ένα ακόμα καμπανάκι για την τοπική κοινωνία, η οποία καλείται να πάρει σοβαρά μέτρα ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της νεανικής βίας προτού φτάσει σε ακόμα πιο επικίνδυνα επίπεδα.

