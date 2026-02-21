Άγριος ξυλοδαρμός στο κέντρο της Πάτρας: Άνδρας στο έδαφος με τραύμα στο κεφάλι

Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Κανάρη, στο κέντρο της Πάτρας, όταν λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ ανδρών κλιμακώθηκε σε συμπλοκή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από τον καβγά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ένταση ξέσπασε όταν ο άνδρας διαπληκτίστηκε με παρέα νεαρών που βρίσκονταν στο σημείο. Μέσα σε λίγα λεπτά η κατάσταση ξέφυγε, με έναν από τους εμπλεκόμενους να τον χτυπά, προκαλώντας την πτώση του στο οδόστρωμα.

Από την πτώση ο άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή. Περαστικοί ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που του παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, αστυνομικοί κατέγραψαν το περιστατικό και ξεκίνησαν τη διερεύνηση για τις ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής, εξετάζοντας μαρτυρίες και στοιχεία από την περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



