Αγρότες Αχαΐας: Αποχώρησαν και οι τελευταίοι από το μπλόκο της Εγλυκάδας

Λήξη μετά από 50 ημέρες κινητοποιήσεων

Αγρότες Αχαΐας: Αποχώρησαν και οι τελευταίοι από το μπλόκο της Εγλυκάδας Λίγοι οι εναπομείναντες αγρότες μέχρι χθες
21 Ιαν. 2026 14:00
Pelop News

Μετά από 50 ημέρες κινητοποιήσεων, οι αγρότες της Αχαΐας αποφάσισαν χθες να αποχωρήσουν από το μπλόκο της Εγλυκάδας στην Μεγάλη Περιμετρική Πατρών, θεωρώντας ότι η περαιτέρω παρουσία τους δεν θα είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη σε συνέχεια των συσκέψεων που πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αντιπροσωπείες αγροτών, κατά τις οποίες δόθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα των παραγωγών.

Ο εκπρόσωπος του μπλόκου, Δημήτρης Στέργιος, δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ότι οι αγρότες της περιοχής θεωρούν σημαντικό να περιμένουν την προγραμματισμένη, ξεχωριστή συνάντηση του πρωθυπουργού με την αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων. «Αυτό είναι το ζήτημα που καίει περισσότερο την περιοχή μας», τόνισε, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα των παραγωγών.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, εάν οι δεσμεύσεις που θα ανακοινωθούν δεν ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, οι αγρότες εξετάζουν το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων, ακόμη και με μαζική κάθοδο στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους. «Θα περιμένουμε τη συνάντηση και, αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση, θα δούμε άλλες μορφές αγώνα», υπογράμμισε.

Παράλληλα, οι αγρότες της Αχαΐας παραμένουν σε εγρήγορση, έτοιμοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για μέτρα που θα στηρίξουν ουσιαστικά την παραγωγή και το εισόδημά τους, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

