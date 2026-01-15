Αγρότες Αχαΐας: Στην κυκλοφορία η Περιμετρική Πατρών, ανάσα στο κυκλοφοριακό

Προς εξομάλυνση φαίνεται ότι οδηγούνται το μέτωπο ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες, οι οποίοι κατά τη χθεσινή σύσκεψή τους αποφάσισαν να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

