Αγρότες Αχαΐας: Στην κυκλοφορία η Περιμετρική Πατρών, ανάσα στο κυκλοφοριακό
Κίνηση καλής θέλησης από τους αγρότες για να δοθεί «ανάσα» στο κυκλοφοριακό. Η πανελλαδική σύσκεψη αποφάσισε διάλογο με Μητσοτάκη
Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της κρίσιμης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα μπλόκα σε όλη τη χώρα, ενώ από την Αχαΐα παρευρέθηκε η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ερυμάνθου και μέλος της συντονιστικής του μπλόκου της Εγλυκάδας Αθηνά Ηλιοπούλου.
Οι αγρότες τόνισαν ότι ο διάλογος θα γίνει υπό συγκεκριμένους όρους, με έμφαση στην αναλογική και αντιπροσωπευτική συμμετοχή όλων των περιοχών και παραγωγικών κλάδων (αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι).
Στη συνάντηση για τον διάλογο με τον πρωθυπουργό θα συμμετάσχει 25μελής επιτροπή και πέντε παρατηρητές, ενώ η συνάντηση θα γίνει κατά πάσα πιθανότατα την Παρασκευή.
Σημειώνεται ωστόσο πως από την κυβέρνηση έχουν θέσει ως βασική προϋπόθεση οι δρόμοι να παραμείνουν ανοιχτοί και για αυτό δεν προχώρησαν και οι σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
«Συμμετείχα στη συνάντηση της πανελλαδικής, εξετάσαμε τα δεδομένα και αποφασίσαμε να πάμε σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό» είπε στη «Π» η Αθηνά Ηλιοπούλου η οποία πρόσθεσε: «Στο πλαίσιο αυτό, το πρωί της Πέμπτης θα δώσουμε στην κυκλοφορία τη μεγάλη περιμετρική, στον Κόμβο της Εγλυκάδας με τα τρακτέρ να μην αποχωρούν, αλλά να μένουν στην άκρη».
Οι αχαιοί αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν υποχωρούν από τα αιτήματά τους, απλά, ενόψει της συνάντησης, θα κάνουν στην άκρη τα τρακτέρ ώστε να αποσυμφορηθεί το κυκλοφορικό πρόβλημα στην Πάτρα και στη συνέχεια θα πάρουν αποφάσεις ανάλογα με το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Μητσοτάκη.
ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
Σε ό,τι αφορά την Αιγιαλεία, από τη στιγμή που η πανελλαδική αποφάσισε να γίνει συνάντηση για διάλογο, δεν θα υπάρξει καμία κινητοποίηση μέχρι τότε. Πάντως, και χθες, αλλά και σήμερα-αύριο, οι αγρότες της Αιγιαλείας μένουν σε στάση αναμονής, συγκεντρώνονται στην Παλαιά Εθνική Οδό και κάνουν Συνέλευση αξιολογώντας τα δεδομένα.
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ «ΕΜΦΡΑΓΜΑ»
Είναι περιττό να γράψουμε ότι τόσο καιρό παραμένει το κυκλοφοριακό έμφραγμα με μποτιλιάρισμα σε πολλούς δρόμους της Πάτρας λόγω του κλειστού κόμβου στην Εγλυκάδα από τις αγροτικές κινητοποιήσεις.
Σύμφωνα με μαρτυρίες οδηγών, η αναμονή είναι επίμονη και η ταλαιπωρία έντονη, καθώς παράλληλα εκτελούνται εργασίες για την τοποθέτηση οπτικών ινών από συνεργεία, οι οποίες επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στα Μποζαΐτικα, ίδιο σκηνικό επικρατεί στην Πατρών – Κλάους, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα, αλλά και στην Πανεπιστημίου, όπου η είσοδος στον αστικό ιστό γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση και σημαντική ταλαιπωρία για εκατοντάδες οδηγούς, όμως από σήμερα, έστω και προσωρινά, το πρόβλημα θα μειωθεί.
Ρήγμα φαίνεται στους αγρότες της Δ. Αχαΐας: Για «Εφιάλτες» μιλά ο Αγροτικός Σύλλογος
Σε ευθεία «επίθεση» κατά δύο αγροτών που συμμετείχαν στη προχθεσινή συνάντηση των «25» προχώρησε ο Αγροτικός Σύλλογος Δυτικής Αχαΐας, κάνοντας λόγο για «εφιάλτες» και υποστηρίζοντας ότι όσοι βρέθηκαν εκεί δεν εκπροσωπούν παρά μόνο τον εαυτό τους.
Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Σήμερα, και χωρίς καμία συνεννόηση ή ενημέρωση, πληροφορηθήκαμε ότι δύο μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, κινούμενα μεμονωμένα και υποκινούμενα κομματικά, αποφάσισαν να παρευρεθούν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, μη σεβόμενα τη γραμμή που είχαμε αποφασίσει από κοινού από την αρχή των κινητοποιήσεων. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν εκπροσωπούν κανέναν άλλον παρά μόνο τον εαυτό τους. Οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας και οι κτηνοτρόφοι τάσσονται 100% με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν θα διασπαστούν, όσο κι αν το επιδιώκουν οι κυβερνητικοί χειρισμοί. Είμαστε όλοι μαζί, μία γροθιά, για την επιβίωσή μας, όποιοι “Εφιάλτες” κι αν εμφανιστούν».
Στην Αθήνα βρέθηκαν οι αγρότες, ο αντιπρόεδρος του ΔΣ Ντίνος Σπυρόπουλος και το μέλος του ΔΣ Ρήγας Θανάσας, με τους οποίους επικοινώνησε η «Π» ζητώντας ένα σχόλιο για την ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου.
«Πρώτα θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας και μετά θα τοποθετηθούμε αναλυτικά» ήταν το σχόλιο του Ρήγα Θανάσα, ο οποίος ανέφερε ότι χθες το βράδυ αναμενόταν να πραγματοποιηθεί συνάντηση με το ΔΣ, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα.
Παπαχριστόπουλος: «Σε αναβρασμό ο αγροτικός κόσμος»
Για αναβρασμό στον αγροτικό κόσμο μίλησε χθες κατά την διάρκεια χθεσινής συνέντευξης του στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Μαζί στον αέρα… Καλημέρα» ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος – αναπληρωτής γραμματέας του Τομέα Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής του Αγροτικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Αχαΐας.
Ο Παπαχαριστόπουλος επισημαίνει ότι η συνάντηση αγροτικών εκπροσώπων με τον πρωθυπουργό δεν εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτών και κινδυνεύει να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις.
Τα βασικά σημεία της συνέντευξης ήταν:
-«Οι συμμετέχοντες θεωρούνται προσκείμενοι στην κυβέρνηση και όχι πραγματικοί εκπρόσωποι των αγροτών. Η διαδικασία χάνει νομιμοποίηση και αξιοπιστία».
– «Αντί για εκτόνωση, η ”φιέστα” οδήγησε στην απόφαση κάθοδος τρακτέρ στην Αθήνα και μετάβαση σε πιο δυναμικές μορφές αντίδρασης».
-«Το 48% των αγροκτηνοτρόφων παραμένει απλήρωτο για επιδοτήσεις και εκκρεμούν αποζημιώσεις από καταστροφές όπως ο ”Daniel”».
– «Το πληροφοριακό σύστημα για ενστάσεις παραμένει κλειστό, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα και λύσεις».
-«Η κυβέρνηση περιορίστηκε σε επικοινωνιακά μέτρα χωρίς ουσιαστικό διάλογο ανά περιφέρεια ή ρεαλιστικό πλάνο για τον πρωτογενή τομέα».
Ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος κατέληξε ότι η δυσαρέσκεια είναι πανελλαδική και υπερκομματική, καθώς οι αγρότες βλέπουν την κυβέρνηση να αποτυγχάνει να διαχειριστεί την κρίση με ρεαλισμό.
