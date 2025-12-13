Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο με ανοιχτούς τους δρόμους

Οι αγρότες προχωρούν σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους και αποφάσισαν να μην προσέλθουν στη συνάντηση της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως προέκυψε από την πανελλαδική σύσκεψη εκπροσώπων 57 μπλόκων που πραγματοποιήθηκε σήμερα (13/12/2025).

Όλα δείχνουν αδιέξοδο, επιμένουν οι αγρότες, σε διάλογο καλεί η Κυβέρνηση

Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα συμμετάσχουν σε διάλογο, εάν προηγουμένως δεν λάβουν σαφείς απαντήσεις στα αιτήματα τους.

Παράλληλα, ετοιμάζονται να δώσουν τη λίστα των αιτημάτων τους στην κυβέρνηση κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες θα κάνουν αύριο το πρωί. Η λίστα των αιτημάτων «καθαρογράφεται» και σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής περιλαμβάνει και τα εξής:

• Παραγραφή διώξεων από τη Βουλή

• Καταβολή των χρωστούμενων χρημάτων

• Κατώτερες εγγυημένες τιμές

• Ρεύμα στα 7 λεπτά

• Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα

• Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

• Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

• Να δοθούν τα ονόματα ατη δημοσιότητα

• Να ιδρυθεί ειδικό παράρτημα για αλιείς και για μελισσοκόμους

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρό ζήτημα λόγω της ευλογιάς των προβάτων, καταθέτοντας τα παρακάτω αιτήματα για την αντιμετώπιση της κατάστασης:

• Εμβολιασμός

• Πλήρη αποζημίωση

• Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος

• Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών

Από την πλευρά της κυβέρνησης εκτιμάται ότι ραντεβού με τους αγρότες τη Δευτέρα δεν θα πραγματοποιηθεί, παρά την επιμονή στο μήνυμα του διαλόγου. Μια πρώτη απάντηση αναμένεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο, αλλά όχι με κλειστούς δρόμους, προειδοποιώντας με νομικές συνέπειες σε περίπτωση νέων αποκλεισμών.

Μιλώντας αργά το μεσημέρι στους δημοσιογράφους για τις αποφάσεις των αγροτών, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, είπε ότι οι αγρότες δεν θα πάνε στη συνάντηση της Δευτέρας, γιατί ο διάλογος είναι προσχηματικός και δεν θέλουν να ακούσουν απλώς λόγια συμπάθειας.

Τόνισε ότι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένουν στα μπλόκα και θα περιμένουν τις απαντήσεις τις κυβέρνησης στη λίστα με τα αιτήματά τους. «Θα νικήσουμε, έχουμε τη δύναμη να ικανοποιηθούν κάποια από τα αιτήματά μας» τόνισε, αναφέροντας ότι την Τετάρτη και την Παρασκευή θα γίνουν, συμβολικά, και αποκλεισμοί παρακαμπτήριων οδών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν στις δηλώσεις τους και οι υπόλοιποι αγροτοσυνδικαλιστές, μιλώντας για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από την Τρίτη, αν η κυβέρνηση δεν απαντήσει στα αιτήματά τους.

Στη συνάντηση στη Νίκαια μετείχαν και δύο εκπρόσωποι των αγροτών από την Κρήτη, οι οποίοι υποστήριξαν πως οι συνάδελφοί τους, που μετείχαν χθες στη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στην Αθήνα, υπονόμευσαν τον αγώνα τους. «Κλιμακώνουμε» τόνισαν κι εκείνοι.

