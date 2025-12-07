Αγρότες Αιτωλοακαρνανίας: Γενικό μπλόκο στο Αγγελόκαστρο

Σε νέο αποκλεισμό προχώρησαν οι αγρότες στον κόμβο Κεραμάτες του Νομού Άρτας κλείνοντας -μετά τη μία το μεσημέρι- και τα δύο ρεύματα από και προς Αμφιλοχία. Την ίδια ώρα αποκλεισμένο είναι και το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων μέχρι τις 16:00 το απόγευμα.

Mαζική είναι η παρουσία στο μπλόκο στα διόδια Αγγελοκάστρου, όπου οι αγρότες έστησαν και κιόσκι για πολυήμερη «μάχη».

«Δίνουμε μάχη επιβίωσης, δίνουμε αγώνα που αφορά όλους όσους πνίγει η ακρίβεια και δεν μπορούν να αγοράσουν αυτά που εμείς παράγουμε στο χωράφι ενώ τα πουλάμε τσάμπα, όλους όσους δεν τα βγάζουν πέρα όπως εμείς!», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλαοακαρνανίας.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της Παλαιάς Εθνικής Οδού στη γέφυρα του Ευήνου.

