Αγρότες: Ανακοινώνουν σήμερα τα αιτήματά τους – Αρνούνται τη συνάντηση στο Μαξίμου και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Τη λίστα των αιτημάτων τους αναμένεται να ανακοινώσουν και επίσημα σήμερα οι αγρότες, την ώρα που ξεκαθαρίζουν ότι δεν προτίθενται να προσέλθουν στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα της Δευτέρας, μετά την πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία ανακοινώθηκε από το βήμα της Βουλής.

Το Σάββατο, οι αγρότες διεμήνυσαν ότι παραμένουν σταθεροί στη στάση τους, επισημαίνοντας πως αναμένουν πρώτα συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση επί των αιτημάτων τους. Παράλληλα, σήμερα αναμένεται και η απάντηση του πρωθυπουργού μέσω της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανάρτησής του στο Facebook.

Στίγμα της κυβερνητικής γραμμής έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος, μιλώντας στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, χαρακτήρισε «προσχηματικό» τον διάλογο όταν –όπως ανέφερε– δεν υπάρχει συνομιλητής που να καταθέτει συγκεκριμένα αιτήματα. Την ίδια στιγμή, επανέλαβε την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτός δεν μπορεί να γίνεται με κλειστούς δρόμους, προειδοποιώντας για νομικές συνέπειες σε περίπτωση νέων αποκλεισμών.

Τι ζητούν οι αγρότες

Στον πυρήνα των διεκδικήσεων βρίσκονται το υψηλό κόστος παραγωγής, οι καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων και τα διαχρονικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Μεταξύ άλλων, οι αγρότες ζητούν:

Παραγραφή των διώξεων από τη Βουλή

Καταβολή των οφειλόμενων χρημάτων

Κατώτερες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα

Ρεύμα στα 7 λεπτά

Αφορολόγητο πετρέλαιο απευθείας στη μάνικα

Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Απόδοση των χρημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στους πραγματικούς δικαιούχους

Δημοσιοποίηση των ονομάτων

Ίδρυση ειδικού παραρτήματος για αλιείς και μελισσοκόμους

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα προβλήματα των κτηνοτρόφων, λόγω της ευλογιάς των προβάτων. Για την αντιμετώπιση της κρίσης ζητούν εμβολιασμό, πλήρη αποζημίωση, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Οι παραγωγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα ακόμη και τις ημέρες των εορτών. «Μέχρι να τοποθετηθεί η κυβέρνηση επί των ζητημάτων αυτών, δεν πρόκειται να αποχωρήσουμε», υπογραμμίζουν, σύμφωνα με το onlarissa.gr, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού παρακαμπτήριων οδών.

