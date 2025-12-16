Αγρότες: Διαμαρτυρία με «παρέλαση» τρακτέρ σε Λάρισα και Βόλο για τον προϋπολογισμό

Σε εξέλιξη βρίσκονται το βράδυ σήμερα (16.12.2025) απεργιακές συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια, σε πολλές πόλεις της χώρας με τη συμμετοχή αγροτών, εργαζομένων και φορέων, ενόψει της σημερινής ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή.

«Άρχισε να με βρίζει, να μου βρίζει την οικογένεια, να βρίζει τα θεία», 20χρονη καταγγέλλει επίθεση γιατρού για μια θέση πάρκινγκ!

Οι αγρότες πήραν τα τρακτέρ τους και έφτασαν σε μεγάλες πόλεις για να διαμαρτυρηθούν μαζί με άλλους κλάδους για την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2026.

Βόλος: Συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας με τρακτέρ

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η απεργιακή συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο, που πραγματοποιείται από φορείς και συλλόγους. Αγρότες από το Πήλιο και ευρύτερα από τη Μαγνησία φτάνουν στο κέντρο της πόλης με τα τρακτέρ τους, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις ενάντια στον προϋπολογισμό.

Στην κινητοποίηση λαμβάνουν μέρος συμβολικά τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Συμμετέχουν αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα εδώ και εβδομάδες, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και σωματείων, φοιτητές και συνταξιούχοι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



