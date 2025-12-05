Αγρότες: Ένταση στη Θεσσαλονίκη-«Πάτα τον» έλεγαν διαδηλωτές ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση επικράτησε στη Θεσσαλονίκη στα μπλόκα των αγροτών, καθώς αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο για να τους εμποδίσουν να φράξουν την είσοδο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Η κατάσταση έδειχνε να ξεφεύγει όταν, όπως φαίνεται στα βίντεο του protothema.gr, αγρότες μπήκαν μέσα στα τρακτέρ και κινούμενη με όπισθεν κατευθύνονταν προς τους άνδρες των ΜΑΤ που βρίσκονται στο σημείο, σταματώντας τα οχήματα μερικά εκατοστά από αυτούς. Μάλιστα ακούγονται να φωνάζουν «πάτα τον, τον π@@@@@».

Τα επεισόδια προκάλεσαν και την αντίδραση της κυβέρνησης η οποία δια του εκπροσώπου της διεμήνυσε ότι «διάλογος δεν μπορεί να γίνει» υπό αυτές τις συνθήκες.

Δείτε τους αγρότες να κάνουν όπισθεν με τα τρακτέρ προς τους αστυνομικούς:

Οι δυνάμεις της Αστυνομίας έφτασαν στο σημείο σήμερα και παρέταξαν κλούβες και τους απαγόρευσαν να συνεχίσουν προς το αεροδρόμιο. Για λίγα λεπτά, οι τόνοι ανέβηκαν και οι αστυνομικοί, προτάσσοντας τις ασπίδες τους και χρησιμοποιώντας χημικά, εμπόδισαν τους αγρότες να συνεχίσουν, ενώ σημειώθηκαν και μικροτραυματισμοί.

Οι αγρότες επέμειναν, ζητώντας να ανοίξει ο δρόμος για να περάσει ένα ασθενοφόρο και ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμούν εντάσεις, ωστόσο οι Αστυνομικοί ήταν ανένδοτοι.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση μετά τα επεισόδια εμφανίζει σκληρή στάση λέγοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος μετά από τέτοιες εικόνες, «οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού».

Αναφέρει δε πως «η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η Κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους».

