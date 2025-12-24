Αγρότες: Χριστουγεννιάτικη «Οδύσσεια» για τους εκδρομείς – Πού υπάρχουν μπλόκα, κλειστή η Περιμετρική Πατρών

Από τα ξημερώματα ξεκίνησε η αναχώρηση εκδρομέων για τα Χριστούγεννα, με έντονη κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις. Σε επικοινωνία η ΕΛ.ΑΣ. για απελευθέρωση λωρίδων. Η περιμετρική Πατρών παραμένει κλειστή, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της πόλης.

24 Δεκ. 2025 8:00
Pelop News

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου 2025, ξεκίνησε εκ νέου η έξοδος των εκδρομέων από την Αττική, με την κίνηση να παρουσιάζει έντονη αύξηση στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας. Σύμφωνα με εικόνες από το οδικό δίκτυο, σημαντική συμφόρηση καταγράφηκε από τα διόδια Σχηματαρίου – όπου η διέλευση παραμένει δωρεάν – έως τον κόμβο της Ριτσώνας, ενώ παρόμοια εικόνα παρατηρήθηκε και στους κόμβους Θήβας και Κάστρου.

Η Τροχαία έχει τοποθετήσει κώνους σε διάφορα σημεία, περιορίζοντας προσωρινά την κυκλοφορία σε μία ή δύο λωρίδες, προκειμένου να ελεγχθούν τα φορτηγά και να κατευθυνθούν στην παλαιά Εθνική Οδό όπου απαιτείται. Στην περιοχή του Κάστρου, τα οχήματα κινούνται από μία λωρίδα, ενώ παρατεταγμένα τρακτέρ παραμένουν πίσω από κώνους. Στην Αταλάντη, η κίνηση προς Θεσσαλονίκη διεξάγεται από δύο λωρίδες.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται, με τους αγρότες να έχουν προχωρήσει σε αναδιάταξη των οχημάτων τους σε κεντρικά σημεία των εθνικών οδών. Χθες, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, χιλιάδες οδηγοί αντιμετώπισαν πολύωρες καθυστερήσεις και εκτροπές σε παρακαμπτήριες οδούς. Σε αρκετά σημεία, και ιδίως στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, δόθηκαν τελικά δύο λωρίδες κυκλοφορίας (π.χ. Ριτσώνα, Αμφίκλεια, Κάστρο), με τις ουρές να φτάνουν κατά τόπους τα 10 χιλιόμετρα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους αγρότες στη Θεσσαλία και αλλού, με στόχο την απελευθέρωση δύο λωρίδων κυκλοφορίας. «Ελπίζουμε ότι αυτό θα εφαρμοστεί στο σύνολο της χώρας. Προτεραιότητά μας είναι η ασφαλής άφιξη των οδηγών στους προορισμούς τους», τόνισε.

Σε άλλα σημεία του δικτύου:

  • Η περιμετρική οδός Πατρών παραμένει κλειστή, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της πόλης.
  • Στην Εγνατία Οδό, η κίνηση διακόπτεται στα Κερδύλια, Νησέλι και νότιο κόμβο Κομοτηνής λόγω αγροτικών μπλόκων.
  • Στη Θεσσαλονίκη, η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής (πρόσβαση προς αεροδρόμιο Μακεδονία) παραμένει κλειστή, με εκτροπές μέσω Εθνικής Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.
  • Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, ο Νότιος Κόμβος Κατερίνης παραμένει κλειστός με παράκαμψη.

Στη Θεσσαλία, ισχύουν ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω μπλόκων στον Π.Α.Θ.Ε. (π.χ. Νίκαια, Πλατύκαμπος), με εκτροπές οχημάτων σε παλαιές εθνικές οδούς και περιορισμούς σε βάρη και ταχύτητες. Οι Αρχές καλούν τους οδηγούς να ενημερώνονται συνεχώς μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛ.ΑΣ. και του τηλεφώνου 100, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή, ενώ προβλέπεται περαιτέρω αύξηση της κίνησης ενόψει και των καιρικών συνθηκών.

Κάλαντα στα μπλόκα

Μετά από πολλά χρόνια, κάλαντα στα μπλόκα θα ψάλουν οι αγρότες της Αχαΐας, οι οποίοι οριστικά και αμετάκλητα θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις στους δρόμους της Πάτρας τα φετινά Χριστούγεννα.

Οπως ξεκαθαρίστηκε και επίσημα με ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Ερυμάνθου, δεν θα ανοίξει το μπλόκο της Εγλυκάδας στη Μεγάλη Περιμετρική, για λόγους ασφαλείας.

Μετά και την προχθεσινή σύσκεψη, όπου τέθηκαν όλα τα θέματα επί τάπητος και οριστικοποιήθηκαν οι αποφάσεις, χθες το πρωί ο Αγροτικός Σύλλογος Ερυμάνθου εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται στους λόγους για τους οποίους οι αγρότες δεν αποχωρούν από την Εγλυκάδα.

Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή, σε συζήτηση που είχαμε με την Τροχαία της Ολυμπίας Οδού, δεν παίρνει την ευθύνη να ανοίξει ο δρόμος, με τα τρακτέρ να βρίσκονται στο σημείο. Για τον λόγο αυτόν, αποφασίσαμε, για λόγους ασφαλείας, να παραμείνει κλειστός. Ζητάμε συγγνώμη από τους συμπολίτες μας και ελπίζουμε να μας κατανοήσουν και να αντιληφθούν ότι το δικό μας όφελος είναι και δικό τους. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και οι αγρότες επιθυμούσαν να ανοίξει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά ρεύμα στη Μεγάλη Περιμετρική για τις ημέρες των Χριστουγέννων, η ΕΛΑΣ ήταν αντίθετη για λόγους ασφαλείας. Η πρόταση της Αστυνομίας ήταν η πλήρης απομάκρυνση των τρακτέρ, προκειμένου να δοθεί ξανά ο δρόμος στην κυκλοφορία, κάτι που δεν έγινε αποδεκτό από τους αγροτοκτηνοτρόφους, υπό τον φόβο ότι αν αποχωρούσαν, μετά τις γιορτές θα έβρισκαν μπροστά τους τις κλούβες των ΜΑΤ.

Είναι δεδομένο ότι, με κλειστό τον κόμβο της Εγλυκάδας, το επόμενο διήμερο θα υπάρξει κυκλοφοριακή συμφόρηση σε αρκετά σημεία της Πάτρας, ιδίως με δεδομένη την αυξημένη επισκεψιμότητα λόγω των εορτών. Ωστόσο, δεν αναμένεται να αλλάξει κάτι και οι πολίτες θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη ημέρα και στις αποφάσεις που θα λάβουν οι αγρότες μετά τα Χριστούγεννα. Είτε την Παρασκευή είτε το Σάββατο αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη, προκειμένου να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ  

Σε αντίθεση με την Εγλυκάδα, τόσο στην Αιγιαλεία όσο και στη Δυτική Αχαΐα δεν πραγματοποιήθηκε χθες καμία κινητοποίηση διαμαρτυρίας, ενώ το ίδιο θα ισχύσει και σήμερα και αύριο, λόγω των Χριστουγέννων.

Ετσι, η μετακίνηση εκδρομέων και περιοίκων πραγματοποιείται χωρίς κανένα πρόβλημα και στις δύο περιοχές, τόσο στην Παλαιά όσο και στη Νέα Εθνική Οδό. Οσον αφορά την Αιγιαλεία, την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη, προκειμένου να συντονιστούν οι επόμενες κινήσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και τα Καλάβρυτα, όπου οι αγρότες έχουν αποφασίσει για το επόμενο τριήμερο να μην προχωρήσουν σε καμία κινητοποίηση, καθώς η περιοχή αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό και αναμένεται να δεχθεί χιλιάδες επισκέπτες.

 

