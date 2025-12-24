Αγρότες: Χριστουγεννιάτικη «Οδύσσεια» για τους εκδρομείς – Πού υπάρχουν μπλόκα, κλειστή η Περιμετρική Πατρών

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου 2025, ξεκίνησε εκ νέου η έξοδος των εκδρομέων από την Αττική, με την κίνηση να παρουσιάζει έντονη αύξηση στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας. Σύμφωνα με εικόνες από το οδικό δίκτυο, σημαντική συμφόρηση καταγράφηκε από τα διόδια Σχηματαρίου – όπου η διέλευση παραμένει δωρεάν – έως τον κόμβο της Ριτσώνας, ενώ παρόμοια εικόνα παρατηρήθηκε και στους κόμβους Θήβας και Κάστρου.

Η Τροχαία έχει τοποθετήσει κώνους σε διάφορα σημεία, περιορίζοντας προσωρινά την κυκλοφορία σε μία ή δύο λωρίδες, προκειμένου να ελεγχθούν τα φορτηγά και να κατευθυνθούν στην παλαιά Εθνική Οδό όπου απαιτείται. Στην περιοχή του Κάστρου, τα οχήματα κινούνται από μία λωρίδα, ενώ παρατεταγμένα τρακτέρ παραμένουν πίσω από κώνους. Στην Αταλάντη, η κίνηση προς Θεσσαλονίκη διεξάγεται από δύο λωρίδες.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται, με τους αγρότες να έχουν προχωρήσει σε αναδιάταξη των οχημάτων τους σε κεντρικά σημεία των εθνικών οδών. Χθες, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, χιλιάδες οδηγοί αντιμετώπισαν πολύωρες καθυστερήσεις και εκτροπές σε παρακαμπτήριες οδούς. Σε αρκετά σημεία, και ιδίως στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, δόθηκαν τελικά δύο λωρίδες κυκλοφορίας (π.χ. Ριτσώνα, Αμφίκλεια, Κάστρο), με τις ουρές να φτάνουν κατά τόπους τα 10 χιλιόμετρα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους αγρότες στη Θεσσαλία και αλλού, με στόχο την απελευθέρωση δύο λωρίδων κυκλοφορίας. «Ελπίζουμε ότι αυτό θα εφαρμοστεί στο σύνολο της χώρας. Προτεραιότητά μας είναι η ασφαλής άφιξη των οδηγών στους προορισμούς τους», τόνισε.

Σε άλλα σημεία του δικτύου:

Η περιμετρική οδός Πατρών παραμένει κλειστή, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της πόλης.

παραμένει κλειστή, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της πόλης. Στην Εγνατία Οδό, η κίνηση διακόπτεται στα Κερδύλια, Νησέλι και νότιο κόμβο Κομοτηνής λόγω αγροτικών μπλόκων.

η κίνηση διακόπτεται στα Κερδύλια, Νησέλι και νότιο κόμβο Κομοτηνής λόγω αγροτικών μπλόκων. Στη Θεσσαλονίκη , η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής (πρόσβαση προς αεροδρόμιο Μακεδονία) παραμένει κλειστή, με εκτροπές μέσω Εθνικής Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.

, η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής (πρόσβαση προς αεροδρόμιο Μακεδονία) παραμένει κλειστή, με εκτροπές μέσω Εθνικής Θεσσαλονίκης-Μουδανιών. Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, ο Νότιος Κόμβος Κατερίνης παραμένει κλειστός με παράκαμψη.

Στη Θεσσαλία, ισχύουν ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω μπλόκων στον Π.Α.Θ.Ε. (π.χ. Νίκαια, Πλατύκαμπος), με εκτροπές οχημάτων σε παλαιές εθνικές οδούς και περιορισμούς σε βάρη και ταχύτητες. Οι Αρχές καλούν τους οδηγούς να ενημερώνονται συνεχώς μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛ.ΑΣ. και του τηλεφώνου 100, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή, ενώ προβλέπεται περαιτέρω αύξηση της κίνησης ενόψει και των καιρικών συνθηκών.

