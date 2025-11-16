Αγρότες-κτηνοτρόφοι: απειλούν με κινητοποιήσεις μέσα στις γιορτές!

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων σε ολόκληρη τη χώρα, με τους παραγωγούς να δηλώνουν έτοιμοι να βγουν στους δρόμους νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Σταθμός για τις τελικές αποφάσεις η πανελλαδική σύσκεψη, που έχει αποφασιστεί από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοέμβρη, στη Νίκαια της Λάρισας.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι έξαλλοι και στη Θεσσαλία, με βασικά αιτήματα τη μη καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων, τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η ευλογιά των αιγοπροβάτων στην κτηνοτροφία, καθώς και τις τιμές των προϊόντων που παραμένουν, όπως λένε εξευτελιστικές.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί κατέθεσαν υπόμνημα στους υπουργούς Τσιάρα και Χατζηδάκη, ωστόσο όπως καταγγέλλουν δεν έλαβαν ημερομηνία για τις πληρωμές και βρίσκονται σε άγνοια, ενώ την ίδια ώρα βασικά προϊόντα όπως το σκληρό σιτάρι και το βαμβάκι πωλούνται σε τιμές-κοροϊδία: Μόλις 19 λεπτά το κιλό το σιτάρι και 39 λεπτά το βαμβάκι.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται πανθεσσαλική σύσκεψη αγροτών στα Φάρσαλα, όπου θα αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα κινητοποιήσεων.

Στις 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια του Δήμου Κιλελέρ θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη, όπου θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις για πότε και πού θα στηθούν τα μπλόκα. Ακούγεται ότι ετοιμάζουν πολύ σκληρές κινητοποιήσεις και απειλούν ότι θα κάνουν Χριστούγεννα στους δρόμους με μπλόκα!!

«Ακούω και πιστεύω, ότι έχουν βάση τα παράπονα των αγροτών κυρίως για έναν λόγο, την καθυστέρηση των πληρωμών των επιδοτήσεων. Πρέπει όμως να δούμε τη μεγάλη εικόνα για να απαντήσουμε πειστικά», είπε στο MEGA ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

«Έχουμε ξεκαθαρίσει σε κάθε κατεύθυνση ότι υπάρχουν συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατέθεσα τα έγγραφα στο ελληνικό Κοινοβούλιο ότι πρέπει να ενσωματωθούν συγκεκριμένοι έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή. Αυτό προϋποθέτει χρόνο και δημιουργεί λόγο καθυστερήσεων.

Το μείζον είναι να μην μπουν σε διακινδύνευση οι ευρωπαϊκοί πόροι. Δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί ,ότι ο πρωτογενής τομέας θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων».

