Αγρότες Ναυπακτίας και Δωρίδας έκλεισαν την εθνική οδό Ναυπάκτου – Ιτέας

Μέρα κινητοποιήσεων η Κυριακή για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους Ναυπακτίας και Δωρίδας. Μετά τη χθεσινή συνέλευση του Συλλόγου στο δημαρχείο Ευπαλίου και την παρουσία τους στον κόμβο του Ξηροπηγάδου στη Ναύπακτο, σήμερα αποφάσισαν και έκλεισαν για περίπου μία ώρα την εθνική οδό Ναυπάκτου-Ιτέας, στα σύνορα Αιτ/νίας και Φωκίδας, λίγο πριν από τον κόμβο των Μαλαμάτων.

Με τα τρακτέρ παραταγμένα στο δρόμο, προχώρησαν στην παρέμβαση αυτή, τονίζοντας πως ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος της χώρας έχει ξεπεράσει τα όρια αντοχής του, ζητώντας άμεσα από την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα που από καιρό έχουν καταθέσει.

Στο πλευρό τους εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της περιοχής, οι οποίοι έδωσαν το παρών, τονίζοντας πως τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα αφορούν όλους κι όχι μόνο τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.

Παρόντες στη συγκέντρωση και εκπρόσωποι αγροτών από άλλες περιοχές της Αιτ/νίας, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν στο δρόμο όσο χρειαστεί, προκειμένου η κυβέρνηση να ακούσει και να αποφασίσει θετικά επί όσων θέτουν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



