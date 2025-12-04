Αγρότες: Ολο και περισσότεροι αγρότες στους δρόμους – Τι θέλουν να ακούσουν

Κάθε μέρα που περνάει ανοίγει ακόμη περισσότερο η βεντάλια των μπλόκων σε όλη την Ελλάδα . Χθες οι Τρικαλινοί αγρότες έστησαν μπλόκο στον Ε65 στα διόδια του Λογγού. Το δεύτερο μπλόκο στον Ε65 μετά από αυτό στην Καρδίτσα. Πλέον μαζί με το μπλόκο της Λάρισας, στη Θεσσαλία έχουν βγει στο δρόμο πάνω από 4000 τρακτέρ.

Την δια ώρα νέα μπλόκα στήθηκαν στο Κιάτο στην Πελοπόννησο, στο τελωνείο του Προμαχώνα και στις Σέρρες. Σύμφωνα με τους «στρατηγούς» του κάμπου ακολουθούν και άλλα μπλόκα τις επόμενες μέρες. Τουλάχιστον έως την επόμενη Κυριακή θα έχουν αναπτυχθεί όλα τα μπλόκα που έχουν προγραμματίσει οι αγρότες στη χώρα. Είναι δεδομένο πως αυτά θα δυναμώσουν την επόμενη εβδομάδα, προγραμματίζοντας παράλληλα τα επόμενα βήματα τους .

Η επόμενη φάση της κινητοποίησης

Η ερχόμενη εβδομάδα είναι πραγματικά κομβική για την εξέλιξη της κινητοποίησης των αγροτών. Έχοντας αποκλείσει τελωνεία και εθνικά δίκτυα πλέον θα περιμένουν να δουν τις διαθέσεις της κυβέρνησης πριν πάρουν τις τελικές τους αποφάσεις. Παράλληλα από την ερχόμενη Δευτέρα οι αγρότες του Βόλου μαζί με τους αλιείς της περιοχής θα αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου από στεριά και θάλασσα. Κάτι ανάλογο μπορεί να δούμε και σε άλλα λιμάνια της χώρας.

Όμως κρίσιμες αποφάσεις θα παρθούν από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων που θα γίνει την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στη Νίκαια με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα μπλόκα που θα έχουν στηθεί στη χώρα. Εκεί θα εκτιμηθεί η κατάσταση και ανάλογα με τη στάση που θα κρατήσει η κυβέρνηση θα αποφασιστεί σκλήρυνση της στάσης τους ή όχι.

Τα σενάρια πίεσης

Ιδανικά οι αγρότες από Δευτέρα περιμένουν από την κυβέρνηση να αρχίσει την προσέγγιση, αλλά με πειστικές απαντήσεις για το κόστος παραγωγής και με ένα σύστημα προστασίας για τις τιμές των προϊόντων όπως το έχει ήδη ζητήσει από την ΕΕ η Ιταλία για το σκληρό σιτάρι.

Στο τραπέζι των «στρατηγών» των κινητοποιήσεων έχουν πέσει πολλές σκέψεις που θα σημάνουν σκλήρυνση της στάσης τους εφόσον χρειαστεί. Σίγουρα μια από αυτές τις επιλογές θα είναι το κλείσιμο των παρακαμπτηρίων οδών. Μάλιστα στο μπλόκο της Λάρισας ακούγεται όλο και περισσότερο η φράση «η Νίκαια είναι κοντά στα Τέμπη», εκεί που η Ελλάδα κλείνει στα δύο χωρίς την επιλογή παρακαμπτηρίων. Βέβαια δεν αποκλείουν και δράσεις μέσα στις πόλεις σαν αυτήν που έκαναν οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι.

Στον αντίποδα, ενώ και οι δύο πλευρές, δηλαδή κυβέρνηση και αγρότες, δεν κάνουν ουσιαστικές κινήσεις για μια συνάντηση, φαίνεται με κάθε τρόπο να την επιδιώκουν. Τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σε τοποθετήσεις τους άφησαν ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου, αλλά «χωρίς να μιλούν ουσιαστικά για τη δυνατότητα επίλυσης των προβλημάτων», λένε οι ίδιοι οι αγρότες.

Από την άλλη οι αγρότες θέλουν τον διάλογο αλλά με ουσιαστικές δεσμεύσεις για κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές βασικών προϊόντων, αλλά μετά την πρώτη φάση των κινητοποιήσεων. Η πίεση του χρόνου καθώς οι γιορτές πλησιάζουν, μπορεί να βοηθήσει, ώστε να κάτσουν σε ένα τραπέζι για να βρουν τον τρόπο να λήξουν τα μπλόκα. Άλλωστε η έξοδος των γιορτών αποτελεί μοχλό πίεσης και για τις δύο πλευρές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



