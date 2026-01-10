Αγρότες: Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αποφάσεις και αιτήματα, βαμβάκι, κτηνοτροφία, ρεύμα, οφειλές και Mercosur στο τραπέζι της συνάντησης με τον πρωθυπουργό , η πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα

Αγρότες: Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
10 Ιαν. 2026 9:24
Pelop News

Πλέον σήμερα (10/1/2026) διανύουμε την 42η ημέρα των κινητοποιήσεων των αγροτών. Από σήμερα επισήμως πλέον μπορούμε να μιλάμε για τις κινητοποιήσεις με τη μεγαλύτερη διάρκεια τα τελευταία 10 χρόνια (το 2016 είχαν κινητοποιηθεί οι αγρότες για 41 μέρες).

Τα τρακτέρ παραμένουν στα μπλόκα, ενώ οι αποκλεισμοί σε διάφορα σημεία της εθνικής οδού στην πλειονότητα τους έχουν τερματιστεί. Η κίνηση των οχημάτων γίνεται ξανά από παρακαμπτηρίους μέχρι τουλάχιστον την συνάντηση με τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη.

Πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα
Χθες βράδυ η γενική συνέλευση του μπλόκου της Νίκαιας εν πολλοίς έδωσε τον τόνο για την σημερινή πανελλαδική σύσκεψη στην Νίκαια στην οποία θα παραβρεθούν εκπρόσωποι πάνω από 50 μπλόκα από όλη την Ελλάδα. Η Νίκαια χθες αποφάσισε πως τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα και μετά την συνάντηση όπου θα κληθούν να αξιολογήσουν την κατάσταση. Παράλληλα προτείνουν στην πανελλαδική, κάθοδο με λεωφορεία στην Αθήνα ώστε να γίνει συλλαλητήριο την ώρα της συνάντησης των αγροτών με τον πρωθυπουργό. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται δεδομένο πως και άλλα μπλόκα αναμένεται να προτιμούν ακόμη και κάθοδο με τρακτέρ εκείνη την ημέρα. Η απόφαση προφανώς για το τι θα συμβεί ανήκει στην πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων.

Το… μενού της πανελλαδικής σύσκεψης
Στη σύσκεψη που θα λάβει χώρα στο Πνευματικό κέντρο της Νίκαιας οι εκπρόσωποι των μπλόκων, θα κληθούν να βάλουν το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα γίνει η συζήτηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή εν πολλοίς θα πρέπει να καταργήσουν την ατζέντα των θεμάτων τα οποία και θα ιεραρχήσουν ανάλογα με τις επιδιώξεις τους.

Σίγουρα πάντως ένα από τα βασικά ζητήματα θα είναι η αναπλήρωση εισοδήματος για το βαμβάκι, ενώ θα ζητήσουν να ενημερωθούν και πως θα δοθεί η ενίσχυση για τριφύλλι, κάτι που έχει ανακοινωθεί αλλά δεν έχει εξειδικευτεί. Είναι δεδομένο πως από πολλούς εκπρόσωπους μπλόκων θα ζητηθεί να συζητηθούν θέματα όπως αυτό της κτηνοτροφίας και κυρίως η ευλογιά, καθώς επίσης και ζητήματα που αφορούν την μελισσοκομία και την αλιεία. Τέλος θα θέσουν θέμα για τα ληξιπρόθερμες οφειλές και δάνεια. Μια τέτοια ρύθμιση θα βάλει περισσότερους στην χαμηλή τιμή του ρεύματος μέσω του προγράμματος GAIA. Θα επιμείνουν να κάνουν συζήτηση με τον πρωθυπουργό για Μερκοσούρ καθώς υπάρχει μεγάλη ανησυχία για υποτίμηση των ελληνικών προϊόντων με την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας.

