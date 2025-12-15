Αγρότες: Παρέδωσαν τη λίστα αιτημάτων σε βουλευτές της Θεσσαλονίκης – Κλιμακώνονται τα μπλόκα

Τη λίστα με τα αιτήματά τους κατέθεσαν το πρωί αγρότες από το μπλόκο του Δερβενίου σε βουλευτές της Θεσσαλονίκης, την ώρα που τα μπλόκα ενισχύονται και η πανελλαδική κινητοποίηση μπαίνει σε φάση κλιμάκωσης.

15 Δεκ. 2025 14:17
Pelop News

Τη λίστα με τα αιτήματά τους παρέδωσαν το πρωί αγρότες από το μπλόκο του Δερβενίου σε βουλευτές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων που καταγράφουν πλέον πανελλαδική ενότητα.

Πενταμελής επιτροπή αγροτών επισκέφθηκε τα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Βαρτζόπουλου, Θεόδωρου Καράογλου και Φάνη Παπά, καθώς και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, προκειμένου να τους γνωστοποιήσει αναλυτικά τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες παραμένουν σε θέσεις κινητοποίησης σε κομβικά σημεία της Θεσσαλονίκης, με τα μέχρι πρότινος διάσπαρτα μπλόκα να έχουν ενοποιηθεί σε ένα κοινό μέτωπο πανελλαδικής εμβέλειας.

Στα Μάλγαρα, από σήμερα αυξάνονται οι ώρες αποκλεισμού στο δεύτερο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ εντός της εβδομάδας εξετάζεται το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού επ’ αόριστον. Παράλληλα, στα Πράσινα Φανάρια οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα, ακόμη και κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων.

