Αγρότες: Παρέδωσαν τη λίστα αιτημάτων σε βουλευτές της Θεσσαλονίκης – Κλιμακώνονται τα μπλόκα

Τη λίστα με τα αιτήματά τους παρέδωσαν το πρωί αγρότες από το μπλόκο του Δερβενίου σε βουλευτές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων που καταγράφουν πλέον πανελλαδική ενότητα.

Πενταμελής επιτροπή αγροτών επισκέφθηκε τα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Βαρτζόπουλου, Θεόδωρου Καράογλου και Φάνη Παπά, καθώς και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, προκειμένου να τους γνωστοποιήσει αναλυτικά τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες παραμένουν σε θέσεις κινητοποίησης σε κομβικά σημεία της Θεσσαλονίκης, με τα μέχρι πρότινος διάσπαρτα μπλόκα να έχουν ενοποιηθεί σε ένα κοινό μέτωπο πανελλαδικής εμβέλειας.

Στα Μάλγαρα, από σήμερα αυξάνονται οι ώρες αποκλεισμού στο δεύτερο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ εντός της εβδομάδας εξετάζεται το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού επ’ αόριστον. Παράλληλα, στα Πράσινα Φανάρια οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα, ακόμη και κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων.

