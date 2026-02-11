Αγρότες: Παρουσία στο Σύνταγμα και διαμαρτυρία στο Αίγιο – Συμπαράσταση στους «45»

Δυναμική εκπροσώπηση στην πανελλαδική κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, αλλά και συλλαλητήριο διαμαρτυρίας αύριο το πρωί έξω από το Πρωτοδικείο Αιγίου, ήταν οι αποφάσεις που έλαβε η προχθεσινοβραδινή συνέλευση των μελών του Αγροτικού Συλλόγου Αιγιαλείας «Μπακόπουλος – Ντρίνιας».

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης έγινε γνωστό ότι θα μισθωθούν τουλάχιστον δύο πούλμαν, ώστε να μεταφερθούν δωρεάν όσοι αγρότες επιθυμούν να ταξιδέψουν μέχρι την Αθήνα για να συμμετάσχουν στην πανελλαδική κινητοποίηση που θα γίνει στο Σύνταγμα. Στις τάξεις του Συλλόγου εκφράζεται η αισιοδοξία ότι και τα δύο πούλμαν θα γεμίσουν, γεγονός που θα διασφαλίσει δυναμική εκπροσώπηση της Αιγιαλείας στο συλαλλητήριο που θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή τρακτέρ.

Σε ό,τι αφορά τη δίκη, η οποία αφορά συνολικά 45 κατηγορούμενους αγρότες από την Αιγιαλεία, οι οποίοι έχουν κληθεί στο Πρωτοδικείο Αιγίου για να δικαστούν, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι η παρακώλυση της δημόσιας συγκοινωνίας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Αιγιαλείας, τον Δεκέμβριο του 2024. Η απόφαση που ελήφθη είναι, αφενός, να διεξαχθεί κανονικά η δίκη με εκπροσώπηση νομικών του ΔΣ και, αφετέρου, την ώρα της εκδίκασης να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ως ένδειξη στήριξης προς τους αγρότες που οδηγούνται στο εδώλιο.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αιγιαλείας, Γιάννης Μποδιώτης, μιλώντας στην «Π», απηύθυνε κάλεσμα, δηλώνοντας: «Καλούμε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους να συμμετάσχουν μαζικά στο συλλαλητήριο, διατρανώνοντας την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε την αγωνιστική διεκδίκηση των αιτημάτων που προβάλαμε στα μπλόκα. Πιστεύουμε ότι οι συνάδελφοι που έχουν κληθεί στο δικαστήριο κατηγορούνται άδικα και θα δικαιωθούν».

Σήμερα, τα μέλη του ΔΣ θα έχουν συνάντηση με τους δικηγόρους, προκειμένου να χαράξουν την υπερασπιστική γραμμή του Συλλόγου ενόψει της δίκης.

