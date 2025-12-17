Αγρότες: Στο βάθος φαίνεται αποκλιμάκωση

Την ίδια ώρα που αρχίζει να αχνοφαίνεται μια εξομάλυνση στην αντιπαράθεση αγροτών και κυβέρνησης και που άρχισαν να γίνονται οι καταβολές των σημαντικών εκκρεμοτήτων στις επιδοτήσεις, οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και χθες σε όλα τα μέτωπα της Αχαΐας.

Καταρχάς, το Εργατικοϋπαλληλικό Κέντρο της Πάτρας πραγματοποίησε χθες το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο μπλόκο της Εγλυκάδας. Θυμίζουμε ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι κρατούν αποκλεισμένη για ένατη συνεχόμενη ημέρα τη μεγάλη Περιμετρική Οδό της πόλης, η οποία αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πύργου-Πατρών-Κορίνθου.

Με σύνθημα το «Εργατιά-αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά», αγρότες, κτηνοτρόφοι και Εργατικό Κέντρο διατυμπάνισαν την πρόθεσή τους να «συνεχίσουν τους αγώνες μέχρι τέλους».

Η αυτοκινητοπομπή του Εργατικού Κέντρου βρέθηκε στο σημείο με αφορμή και την απεργιακή κινητοποίηση για τον προϋπολογισμό. Οι αγρότες συμπληρώνουν σήμερα ένα δεκαήμερο στο μπλόκο της Εγλυκάδας και δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.



Στην Αιγιάλεια, οι αγρότες του Συλλόγου «Μπακόπουλος-Ντρίνιας» προχώρησαν και χθες σε πολύωρο αποκλεισμό της Παλαιάς Εθνικής Οδού, δείχνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Τέλος, στη Δυτική Αχαΐα, χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνέλευση των αγροτών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», το κλίμα που επικρατεί είναι αυτό της σταδιακής αποκλιμάκωσης, εάν κι εφόσον ικανοποιηθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στα αιτήματά τους.

Σε κάθε περίπτωση, η χθεσινή ημέρα, λόγω και της ιδιαιτερότητας με τον προϋπολογισμό στη Βουλή, διατήρησε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στους προμαχώνες των κινητοποιήσεων, αν και οι ενδείξεις φανερώνουν ότι πιθανότατα οδεύουμε σε σταδιακή αποκλιμάκωση, καθώς άρχισε η καταβολή των εκκρεμοτήτων από την κυβέρνηση.

