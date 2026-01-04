Αγρότες: Ξεκίνησε η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, συμμετέχουν και Αχαιοί

Ξεκίνησε, πέντε λεπτά πριν από τις 13:00, η πανελλαδική συνέλευση των αγροτικών μπλόκων, στα Νέα Μάλγαρα που θα κρίνει το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας θα φιλοξενηθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα, σε μια στιγμή που συμπληρώνονται 35 ημέρες από την παράταξη των τρακτέρ σε διάφορα κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της χώρας σε Βορρά και Νότο και στους τελωνειακούς σταθμούς στα σύνορα με τις γειτονικές χώρες.

Ανάμεσα τους και είναι αγρότες από την Αχαΐα, όπως η πρόεδρος του Αγροκτονητροφικού Συλλόγου Ερυμάνθου, Αθήνα Ηλιόπουλου, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αιγιαλείας, Γιάννης Μποδιώτης και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ωλενίας Αλέκος Θανόπουλος οι οποίοι καταθέτουν τα αιτήματα της περιοχής, ενώ στο πλευρό τους είναι και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πατρας Δημήτρης Μαρμούτας.

Η κωμόπολη των Νέων Μαλγάρων, όπου θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη, ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και βρίσκεται μόλις 25 χιλιόμετρα δυτικά από το κέντρο της πόλης, ανάμεσα στη δυτική όχθη του Αξιού και στην ανατολική του Λουδία και σε κομβικό σημείο για τις οδικές μεταφορές, αφού είναι χτισμένη πολύ κοντά στον άξονα της ΠΑΘΕ, που ενώνει τη Θεσσαλονίκη με την Αθήνα. Στον εκεί σταθμό διοδίων, από όπου διέρχονται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες οχήματα (πάνω από 25.000), είναι παραταγμένα για πάνω από έναν μήνα τα τρακτέρ και τα αγροτικά αυτοκίνητα αγροτών και κτηνοτρόφων και εκεί θα συγκεντρωθούν άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα από όλη τη χώρα, για να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.

Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση-κάλεσμά της για την πανελλαδική σύσκεψη, η επιτροπή των μπλόκων επισημαίνει -μεταξύ άλλων- τα εξής: «Καλούμε τα μπλόκα, με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας. Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε».

