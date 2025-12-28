Αγροτικά μπλόκα: Κάλεσμα της κυβέρνησης για διάλογο μετά το πρώτο ρήγμα

Η κυβέρνηση καλεί τους αγρότες σε διάλογο, μετά το πρώτο ρήγμα που σημειώθηκε στα μπλόκα, ανοίγοντας παράθυρο για συζητήσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι η κυβέρνηση είχε από την αρχή καλέσει σε διάλογο και ότι οι πληρωμές προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, κάλεσε όσους εξακολουθούν να αρνούνται τον διάλογο να αφήσουν «την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης».

Στην ανακοίνωσή του σημείωσε: «Πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός– θα φέρει τις λύσεις».

Ρήγμα στα μπλόκα και αντιδράσεις

Το πρώτο ρήγμα στα μπλόκα σημειώθηκε μετά από σχεδόν 30 ημέρες κινητοποιήσεων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από το «στρατηγείο» της Νίκαιας. Εκεί αμφισβητούν τη συμμετοχή ορισμένων εκπροσώπων στη συλλογική διαδικασία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, με τους διαφοροποιούμενους να απαντούν ότι παρακολουθούσαν τις συσκέψεις ως «παρατηρητές».

Διαχωρισμός θέσης από Χαλκηδόνα

Το μπλόκο της Χαλκηδόνας ξεκαθάρισε ότι δεν έχει διαφοροποιηθεί από τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης Νίκαιας-Λευκώνα, καταγγέλλοντας προσπάθειες παραποίησης της θέσης του. Επισημαίνει ότι ο διάλογος πρέπει να γίνεται ανοιχτά και όχι πίσω από κλειστές πόρτες, ενώ ζητά από την κυβέρνηση να απαντήσει γραπτώς στα αιτήματα και να διευκρινίσει θέσεις για ζητήματα όπως η συμφωνία Mercosur.

Επόμενα βήματα και κλιμάκωση

Από το μπλόκο της Νίκαιας διαμηνύεται ότι η διαφοροποίηση δεν αλλάζει τον σχεδιασμό για κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται σε πανελλαδική σύσκεψη, πιθανότατα το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, ενώ μέχρι τότε προβλέπονται ανοίγματα διοδίων, συμβολικοί αποκλεισμοί παραδρόμων και κυκλοφοριακές διευκολύνσεις για τους εκδρομείς των εορτών.

Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει η στάση της κυβέρνησης μετά τις γιορτές, όταν τα μπλόκα θα συνεχίσουν να υφίστανται στο εθνικό δίκτυο, γεγονός που θα καθορίσει την πιθανότητα συνάντησης των δύο πλευρών και τους όρους αυτής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

«Από την αρχή των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, η Κυβέρνηση τους κάλεσε σε διάλογο.

Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είχε ορίσει και συγκεκριμένη ημερομηνία. Για την Κυβέρνηση η διάθεση για διάλογο είναι κάτι παραπάνω από ειλικρινής. Με το πλαίσιο που θέσαμε, άλλωστε, ικανοποιείται η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνέχεια όσων έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια, επιλύοντας αιτήματα δεκαετιών του αγροτικού τομέα.

Παράλληλα, οι πληρωμές προχωράνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει. Πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας. Ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός- θα φέρει τις λύσεις».

