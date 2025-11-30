Αγροτικά μπλόκα: Στο Νοσοκομείο δύο αγρότες κι ένας αστυνομικός

Κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης…

Αγροτικά μπλόκα: Στο Νοσοκομείο δύο αγρότες κι ένας αστυνομικός
30 Νοέ. 2025 18:24
Pelop News

Κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης από τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα που κατάφεραν να σπάσουν το μπλόκο της αστυνομίας στο ύψος του κόμβου της Νίκαιας και στον κόμβο Πλατυκάμπου.

Είχαν προηγηθεί έντονα επεισόδια με τους αγρότες να προσπαθούν να σπρώξουν τις κλούβες της αστυνομίας για να περάσουν με τα τρακτέρ και τους αστυνομικούς να απαντούν με εκτεταμένη χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Δύο αγρότες, εκ των οποίων ο αγροτοσυνδικαλιστής κ. Σιδηρόπουλος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο καθώς όπως κατήγγειλαν χτυπήθηκαν από αστυνομικούς. Επίσης ένας αστυνομικός μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Αύριο Δευτέρα, στις 5:30 έχει προγραμματιστεί συνέλευση στην Εθνική οδό στο ύψος της Νίκαιας από τους αγρότες προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματα τους.

