Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ομαλά η μετακίνηση στους δρόμους – Πότε θα κλείσουν ξανά οι αγρότες

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται από χθες η μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων στη Δυτική Ελλάδα, μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν στα αγροτικά μπλόκα των εθνικών οδών.

Τα δύο βασικά μπλόκα που έχουν στηθεί από τις αρχές του μήνα παραχώρησαν λωρίδες κυκλοφορίας, έπειτα από συνεννόηση αγροτών και Αστυνομίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η αυξημένη εορταστική κίνηση.

Αχαΐα: Μία λωρίδα ανά κατεύθυνση στην Περιμετρική Πατρών

Στην Αχαΐα, στο μπλόκο της Περιμετρικής Οδού Πατρών στον κόμβο της Εγλυκάδας, το οποίο διανύει σήμερα την 18η ημέρα του, τα τρακτέρ μετακινήθηκαν στη μία πλευρά του δρόμου, στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Από χθες το μεσημέρι δόθηκε έτσι μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Παράλληλα, η τοποθέτηση κορυνών μεταξύ των γεωργικών μηχανημάτων και των διερχόμενων ΙΧ διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύχθηκε το μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Πάτρας, όπου μέχρι πρότινος διοχετευόταν η κίνηση της εθνικής οδού.

Αιτωλοακαρνανία: Δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση στο Αγγελόκαστρο

Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στην Αιτωλοακαρνανία, όπου λειτουργεί ένα από τα δυναμικότερα μπλόκα της Δυτικής Ελλάδας. Στο ύψος των διοδίων του Αγγελόκαστρου, οι αγροτοκτηνοτρόφοι παραχώρησαν δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται πλέον η διέλευση των οδηγών από την παλιά εθνική οδό και την πόλη του Αγρινίου.

Αγρότες σημειώνουν πάντως ότι η ταλαιπωρία των οδηγών θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εάν η Τροχαία είχε αποδεχθεί έγκαιρα τις σχετικές προτάσεις τους.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται

Το προσωρινό «άνοιγμα» των μπλόκων δεν σημαίνει, σύμφωνα με τους αγρότες, υποχώρηση από τα αιτήματά τους. Όπως δηλώνουν, από το Σάββατο το πρωί επανατοποθετούν τα τρακτέρ στα μπλόκα της Δυτικής Ελλάδας και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι λωρίδες κυκλοφορίας αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτές έως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εκδρομείς.

