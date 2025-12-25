Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ομαλά η μετακίνηση στους δρόμους – Πότε θα κλείσουν ξανά οι αγρότες

Τα δύο βασικά μπλόκα που έχουν στηθεί από τις αρχές του μήνα παραχώρησαν λωρίδες κυκλοφορίας, έπειτα από συνεννόηση αγροτών και Αστυνομίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η αυξημένη εορταστική κίνηση.

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ομαλά η μετακίνηση στους δρόμους - Πότε θα κλείσουν ξανά οι αγρότες
25 Δεκ. 2025 11:26
Pelop News

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται από χθες η μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων στη Δυτική Ελλάδα, μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν στα αγροτικά μπλόκα των εθνικών οδών.

Τα δύο βασικά μπλόκα που έχουν στηθεί από τις αρχές του μήνα παραχώρησαν λωρίδες κυκλοφορίας, έπειτα από συνεννόηση αγροτών και Αστυνομίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η αυξημένη εορταστική κίνηση.

Αχαΐα: Μία λωρίδα ανά κατεύθυνση στην Περιμετρική Πατρών

Στην Αχαΐα, στο μπλόκο της Περιμετρικής Οδού Πατρών στον κόμβο της Εγλυκάδας, το οποίο διανύει σήμερα την 18η ημέρα του, τα τρακτέρ μετακινήθηκαν στη μία πλευρά του δρόμου, στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Από χθες το μεσημέρι δόθηκε έτσι μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Παράλληλα, η τοποθέτηση κορυνών μεταξύ των γεωργικών μηχανημάτων και των διερχόμενων ΙΧ διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύχθηκε το μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Πάτρας, όπου μέχρι πρότινος διοχετευόταν η κίνηση της εθνικής οδού.

Αιτωλοακαρνανία: Δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση στο Αγγελόκαστρο

Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στην Αιτωλοακαρνανία, όπου λειτουργεί ένα από τα δυναμικότερα μπλόκα της Δυτικής Ελλάδας. Στο ύψος των διοδίων του Αγγελόκαστρου, οι αγροτοκτηνοτρόφοι παραχώρησαν δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται πλέον η διέλευση των οδηγών από την παλιά εθνική οδό και την πόλη του Αγρινίου.

Αγρότες σημειώνουν πάντως ότι η ταλαιπωρία των οδηγών θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εάν η Τροχαία είχε αποδεχθεί έγκαιρα τις σχετικές προτάσεις τους.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται

Το προσωρινό «άνοιγμα» των μπλόκων δεν σημαίνει, σύμφωνα με τους αγρότες, υποχώρηση από τα αιτήματά τους. Όπως δηλώνουν, από το Σάββατο το πρωί επανατοποθετούν τα τρακτέρ στα μπλόκα της Δυτικής Ελλάδας και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι λωρίδες κυκλοφορίας αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτές έως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εκδρομείς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:59 Έρευνες στο Φαρμακονήσι για αγνοούμενο ανήλικο – Διάσωση 39 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων
13:46 Τέξας: Έκλεψαν με αυτοκίνητο ένα ΑΤΜ και κατέστρεψαν ολόκληρο κατάστημα ΒΙΝΤΕΟ
13:34 Σώτη Τριανταφύλλου: Στα Πανεπιστήμια πλέον υπάρχουν μόνο οι πολύ καλοί και η μάζα που δεν ξέρει τίποτα για τίποτα
13:21 Το μήνυμα της ΕΛΑΣ για τα πυροτεχνήματα: Ένα παιδί και ένα σκυλί θυμίζουν πως «δεν είναι διασκεδαστικά για όλους»
13:09 Θεσσαλονίκη: 68χρονη χτυπήθηκε από μεθυσμένο οδηγό και παρασύρθηκε από άλλο όχημα
12:57 Τζένη Μπότση: «Δεν ήθελα να πω “χωριάτισσα” τη Βάνα Μπάρμπα, τους έλεγα να αλλάξουμε την ατάκα»
12:44 Νέο ουκρανικό σχέδιο ειρήνης: Γιατί η Μόσχα εμφανίζεται αρνητική στα 20 σημεία Ζελένσκι
12:31 Καρδιαγγειακός κίνδυνος: Γιατί η χοληστερόλη δεν αρκεί πια – Ποιοι δείκτες λένε την αλήθεια
12:18 Τρεις ληστείες κατά ανηλίκων που είχαν βγει να πουν τα κάλαντα
12:07 Τουρκία: 115 συλλήψεις μελών του ISIS που ετοίμαζαν επιθέσεις Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
11:59 Ο ΟΣΕ εξετάζει σύνδεση με το λιμάνι του Αιγίου
11:48 Κυβερνητικό σχέδιο 18 μηνών: Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις 16,6 δισ. ευρώ έως το τέλος της θητείας
11:37 Πτώση αεροπλάνου στην Τουρκία: Χωριό γλίτωσε την τραγωδία για μόλις 30 δευτερόλεπτα
11:26 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ομαλά η μετακίνηση στους δρόμους – Πότε θα κλείσουν ξανά οι αγρότες
11:17 Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 2 Ιανουαρίου
11:05 Θρήνος για την αεροσυνοδό Μαρία Παππά που σκοτώθηκε στην Άγκυρα: «Σάπια τα αεροσκάφη»
10:56 Τραγωδία στην Ημαθία: Νεκρός 20χρονος σε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων
10:45 Πρόεδρος τουρκικής Βουλής κατά Ελλάδας Κύπρου: «Δεν μας μένει πολύς χρόνος, περικυκλωνόμαστε»
10:35 Παράταση έως 31 Μαρτίου 2026 για τα παραπεμπτικά καρδιαγγειακού ελέγχου – Ξεκίνησαν τα SMS και email
10:23 Κοζάνη: Αίσθηση προκάλεσε το κήρυγμα του Μητροπολίτη: «Όλοι κυκλοφορούν με ένα σκυλί πια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ