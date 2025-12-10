Αγροτικο: Ο Τσιάρας ενημερώνει το μεσημέρι τους βουλευτές της ΝΔ

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ενημερώνει σήμερα Τετάρτη 10/12/2025, την Κοινοβουλευτικη Ομάδα της ΝΔ.

10 Δεκ. 2025 8:38
Pelop News

Το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αλλάξει το κλίμα για το αγροτικό ζήτημα , μέσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, η οποία θα συνεδριάσει την Παρασκευή και εκφράζονται φόβοι ότι θα υπάρξουν έντονες αντιδράσεις από τους «γαλάζιους» βουλευτές

Σήμερα Τετάρτη 10/12/2025 έχει προγραμματιστεί ενημέρωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα στους βουλευτές της ΝΔ στα γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς.

Παράλληλα χθες έξι βουλευτές της ΝΔ ζήτησαν να αρθεί ο αποκλεισμός αγροτών από τις πληρωμές του Μέτρου 23. Συγκεκριμένα με κοινή τους δήλωση οι βουλευτές της ΝΔ, Φωτεινή Αραμπατζή, Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Ιωάννης Πασχαλίδης, Ιωάννης Γιώργος ζήτησαν να αρθεί «ο άδικος και καταχρηστικός αποκλεισμός», σε όσους παραγωγούς δεν έλαβαν τις αποζημιώσεις που τους αναλογούσαν λόγω ελέγχων ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Όπως ανέφεραν οι βουλευτές, όλοι τους από τη Βόρεια Ελλάδα, «η χθεσινή πληρωμή του πολυαναμενόμενου, άκρως αναγκαίου Μ23 οδήγησε δυστυχώς σε έωλους, καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών».

«Παρά το σήμα κινδύνου, που εκπέμψαμε με αφορμή την συμπληρωματική πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, δυστυχώς, όπως φαίνεται, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων, φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για πληρωμή αποζημίωσης με έτος αναφοράς το 2024», τόνισαν οι βουλευτές της ΝΔ.

«Αποτέλεσμα, χιλιάδες παραγωγοί Παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 23 με βούλα και υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων (30/10/25), να βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής και από τα 178.507.863,52 εκατ. ευρώ του Μ23 να μοιράζονται τελικά 157.466.387,8 εκατ. ευρώ», σημειώνουν οι έξι βουλευτές στη δήλωσή τους και καλούν «τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να προχωρήσει στην αποδέσμευση των δικαιούχων του προγράμματος εφαρμόζοντας τον νόμο και μόνο!» σημείωσαν.

