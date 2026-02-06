AI companions: Προσοχή, δεν είναι φίλοι σας – Ανησυχίες ειδικών για την ψυχική υγεία

Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως χρησιμοποιούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης όχι μόνο ως εργαλεία, αλλά και ως παρέα, αναπτύσσοντας συναισθηματικούς δεσμούς με ψηφιακά chatbots, προειδοποιεί νέα διεθνής έκθεση για την ασφάλεια της ΤΝ.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι εφαρμογές όπως το Replika, το Character.ai, αλλά και γενικής χρήσης chatbots όπως το ChatGPT, μπορεί να εξελιχθούν σε «AI companions», με χρήστες να αναζητούν συντροφιά και αντιμετώπιση μοναξιάς. Ωστόσο, η έκθεση τονίζει πιθανά αρνητικά μοτίβα, όπως αύξηση της μοναξιάς και μείωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Η πολιτική διάσταση του φαινομένου εντείνεται, με ευρωβουλευτές να ζητούν περιορισμούς στις υπηρεσίες ψηφιακής συντροφικότητας, ειδικά για παιδιά και εφήβους. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο «συγκαταβατικός» χαρακτήρας των chatbots μπορεί να δημιουργεί ψευδή αίσθηση στήριξης, αναλογικά με τις παγίδες των κοινωνικών δικτύων.

Η έκθεση δημοσιοποιείται πριν από παγκόσμια σύνοδο στην Ινδία για τη διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης.

