Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μητσοτάκη στα Καλάβρυτα: Στις πίστες του Χιονοδρομικού σαν απλός επισκέπτης ΦΩΤΟ

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στα Καλάβρυτα και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων πραγματοποίησε το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, φτάνοντας στην περιοχή με διακριτική παρουσία και περιορισμένη συνοδεία ασφαλείας.

Η άφιξή του έγινε κάτω από συνθήκες απόλυτης διακριτικότητας, με τον διευθυντή του Χιονοδρομικού Κέντρου, Αλέξη Άγριο, να ενημερώνεται λίγο πριν και να τον υποδέχεται. Ο πρωθυπουργός κινήθηκε χωρίς τυπικό πρωτόκολλο, εκδίδοντας εισιτήριο όπως κάθε επισκέπτης και περιμένοντας στην ουρά των αναβατήρων μαζί με τον κόσμο, με τα χιονοπέδιλα στον ώμο.

Σύντομα έγινε αντιληπτός από τους παρευρισκόμενους, που τον αναγνώρισαν και τον χαιρέτησαν με έκπληξη, ενώ η παρουσία του προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στο Χιονοδρομικό.

Στη συνέχεια ανέβηκε στις πίστες, χρησιμοποιώντας τους νέους, σύγχρονους αναβατήρες του Κέντρου, δίνοντας μια εικόνα χαλαρή και μακριά από τις συνηθισμένες πρωθυπουργικές εμφανίσεις. Η επίσκεψη χαρακτηρίζεται ολιγόωρη, με τον πρωθυπουργό να αναμένεται να επιστρέψει νωρίς στην Αθήνα.

Πηγή: kalavrytanews.com

