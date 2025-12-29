Αιγιάλεια – Αποχέτευση: Λειτουργικό έως τον Φεβρουάριο το μισό έργο

Σημαντική πρόοδος παρατηρείται στο μεγάλο έργο αποχέτευσης στην Αιγιάλεια

Αιγιάλεια - Αποχέτευση: Λειτουργικό έως τον Φεβρουάριο το μισό έργο
29 Δεκ. 2025 20:56
Με αργούς, αλλά σταθερούς ρυθμούς προχωρά το μεγάλο έργο των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης στους παραλιακούς οικισμούς της Αιγιάλειας, ένα έργο κρίσιμης σημασίας για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έως τον Φεβρουάριο αναμένεται να έχει συνδεθεί και να λειτουργεί πλήρως το μισό έργο, που αφορά τη Δυτική Αιγιάλεια, ενώ η ολοκλήρωση της Ανατολικής Αιγιάλειας παραμένει «όμηρος» των χρονοβόρων διαδικασιών αδειοδότησης από την Κτηματική Υπηρεσία.

Αυτή την περίοδο, οι εργασίες επικεντρώνονται στο δυτικό τμήμα του δήμου, στους οικισμούς Σελιανίτικα, Λόγγο, Ερινεό και Καμάρες, όπου έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαραίτητες εγκρίσεις από την Ολυμπία Οδό και την ΕΡΓΟΣΕ. Τα εσωτερικά δίκτυα έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και απομένουν ορισμένες κρίσιμες συνδέσεις στους κόμβους, κυρίως στα round about, που αποδείχθηκαν το πιο απαιτητικό σκέλος του έργου, όχι τόσο σε κατασκευαστικό επίπεδο όσο σε διαδικαστικό. Οπως εκτιμούν στελέχη της ΔΕΥΑΑ, εφόσον δεν υπάρξουν νέες καθυστερήσεις, έως τα τέλη Ιανουαρίου όλο το δυτικό κομμάτι θα μπορεί να συνδεθεί και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Αντίθετα, στα ανατολικά του δήμου, παρά το γεγονός ότι οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί -ορισμένες μάλιστα ιδιαίτερα σύνθετες και εξειδικευμένες- οι διαδικασίες αδειοδότησης παραμένουν «παγωμένες». Η Κτηματική Υπηρεσία δεν έχει ακόμη δώσει το πράσινο φως, παρότι έχουν περάσει δύο χρόνια από την κατάθεση των σχετικών φακέλων. Από τη ΔΕΥΑΑ επισημαίνεται ότι έχουν καλυφθεί όλες οι απαιτήσεις και πλέον αναμένεται αποκλειστικά η έγκριση. Στην Αιγείρα, στο Κράθιο και στη Συλίβαινα, ο όγκος των υπολειπόμενων εργασιών θεωρείται περιορισμένος, καθώς τα δίκτυα έχουν κατασκευαστεί και απομένουν περίπου 700 μέτρα στην παραλία της Αιγείρας και η κατασκευή ενός αντλιοστασίου στα Συλιβαινιώτικα.

Στο μεταξύ, πιέσεις προς την Κτηματική Υπηρεσία ασκούν τόσο η ΔΕΥΑΑ όσο και τοπικοί σύλλογοι, με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, ζητώντας την επίσπευση των διαδικασιών, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι.

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η έγκριση συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων, μετά την άρση του πλαφόν που ίσχυε για τους οικισμούς Δ΄ κατηγορίας. Με υπουργικές αποφάσεις, το ανώτατο όριο χρηματοδότησης ξεπεράστηκε, επιτρέποντας στη ΔΕΥΑΑ να εξασφαλίσει συνολικά ποσά άνω των 5 εκατ. ευρώ. Ηδη έχουν εκταμιευθεί επιπλέον 500.000 ευρώ, ενώ αναμένονται ακόμη 980.000 ευρώ που έχουν εγκριθεί. Οι ενισχύσεις αυτές απαλλάσσουν τη ΔΕΥΑΑ από ιδία συμμετοχή άνω των 3 εκατ. ευρώ, αποτρέποντας την επιβάρυνση των δημοτών μέσω αυξήσεων στα τέλη και διασφαλίζοντας την ομαλή ολοκλήρωση ενός έργου ζωτικής σημασίας για την περιοχή.

