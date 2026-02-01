Αιγιάλεια: «Χαλασμός Κυρίου» στο παραλιακό μέτωπο... ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μεγάλες και πολλές καταστροφές προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Αιγιαλείας, από τα Σελιανίτικα έως τον Ελαιώνα, επηρεάζοντας άμεσα τις κοινότητες Άκολης, Διγελιωτίκων και Νικολέικων.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και ο μεγάλος όγκος νερού μετέτρεψαν δρόμους σε χειμάρρους, ενώ φερτά υλικά κατέληξαν στο οδόστρωμα, προκαλώντας φθορές στο οδικό δίκτυο και δυσκολίες στη διέλευση οχημάτων και πεζών, κυρίως σε παραλιακούς και αγροτικούς δρόμους.

Παράλληλα, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα η θάλασσα να βγει έξω σε αρκετά σημεία του παραλιακού μετώπου, πλημμυρίζοντας δρόμους και παρασύροντας άμμο, πέτρες και άλλα φερτά υλικά στο οδόστρωμα.

Η Πολιτική Προστασίας του δήμου, με επικεφαλής τον Δημ. Φιλιππάτο, έκανε ό,τι μπορούσε για να περισώσει ό,τι περισωζόταν…

