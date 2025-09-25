Αιγιάλεια: Χειροπέδες σε αλλοδαπό για οπλοκατοχή και ρευματοκλοπή

Συνελήφθη, σε περιοχή της Αιγιαλείας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, το πρωί της Τετάρτης 14/09/2025, αλλοδαπός, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο (καραμπίνα) και εννέα φυσίγγια, για τα οποία δεν κατείχε την προβλεπόμενη άδεια κατοχής, ενώ σε έλεγχο που διενεργήθηκε από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι ρευματοδοτούσε παράνομα την οικία του.

Επιπλέον, ο συλληφθείς στερούταν νομίμων εγγράφων για την παραμονή του

στη Χώρα μας.

