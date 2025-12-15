Αιγιάλεια: Δεύτερη αθώωση του Θανάση Παναγόπουλου για τον ΧΥΤΑ Αιγείρας – Έλειπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Αυλαία την περασμένη Πέμπτη στο Εφετείο της Πάτρας για την πολύκροτη υπόθεση του πρώην ΧΥΤΑ της Αιγείρας. Μετά από διαδικασία που κράτησε σχεδόν 7 μήνες, με αναβολές, αντεγκλήσεις και ενστάσεις, το δικαστήριο αποφάσισε την αθώωση του πρώην δημάρχου Αιγιάλειας Θανάση Παναγόπουλου.

Ο πρώην δήμαρχος καταδικάστηκε πρωτόδικα για παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων με συνέπεια την υποβάθμιση –καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος όπου βέβαια περιλαμβάνεται και ο υδροφόρος ορίζοντας, μετά από καταγγελίες και μηνύσεις των κατοίκων της περιοχής.

Η πρωτόδικη απόφαση είχε ληφθεί στις 7/4/2022 από το αρμόδιο Πρωτοδικείο Καλαβρύτων για τον πρώην δήμαρχο Αιγιαλείας Θανάση Παναγόπουλο, ο οποίος καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση για τις κατηγορίες της υποβάθμισης περιβάλλοντος και παράβασης καθήκοντος.

Η ετυμηγορία του Εφετείου, την περασμένη Πέμπτη, ήταν η αθώωση του κ. Παναγόπουλου, για τον οποίο ήταν η δεύτερη σερί (η πρώτη, για τον ίδιο λόγο ήταν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου επίσης από το Τριμελές Εφετείο της Πάτρας).

Η φρέσκια δίκη έκλεισε μετά από έξι αναβολές.

Σφοδρά παράπονα για το προεδρείο

Από την πλευρά των εναγόντων, διατυπώθηκαν σφοδρά παράπονα για την έδρα, επειδή στις τελευταίες κρίσιμες συνεδριάσεις απουσίαζε η νομική εκπρόσωπός τους, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λόγω των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (εξέταση Γ. Ξυλούρη, «Φραπέ»). Η κ. Κωνσταντοπούλου είχε μιλήσει για «εγκληματική διαχείριση» του πρώην ΧΥΤΑ, με τους κατοίκους και την Επιτροπή Αγώνα Ανατολικής Αιγιάλειας να υποστηρίζουν ότι ο κ. Παναγόπουλος σκόπιμα δεν προέβαινε σε περισυλλογή και διαχείριση απορριμμάτων, προκειμένου να κάμψει τις αντιδράσεις τους και τον αγώνα για το κλείσιμο του ΧΥΤΑ.

«Το δικαστήριο έκρινε ότι ως πρώην δήμαρχος έκανε, με βάση τον θεσμικό ρόλο και την εξουσία που κατείχε, ό,τι έπρεπε στην υπόθεση του ΧΥΤΑ. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την κρίση του δικαστηρίου κατά την οποία επικράτησε η λογική. Στη μια υπόθεση ο δήμαρχος είχε κατηγορηθεί για παράβαση ότι δεν μάζευε τα σκουπίδια ενώ δεν είχε πού να τα πάει καθώς ο ΧΥΤΑ είχε κλείσει. Και στην άλλη δεν αποδείχθηκε ότι ευθύνεται για μια μόλυνση που δεν υφίσταται» δήλωσε ο συνήγορός του Θ. Τζαμαλούκας.

Ο πρώην δήμαρχος δεν παρέστη σε καμία συνεδρίαση, για να μη ρίξει λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης με τους κατοίκους.

Οι βολές του Θοδ. Τζαμαλούκα

Ο κ. Τζαμαλούκας είχε καταθέσει και αίτημα εκκρεμοδικίας, καθώς υποστήριξε ότι ο πρώην δήμαρχος είχε αθωωθεί ήδη για τις ίδιες κατηγορίες. Σε μια από τις πρόσφατες συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου κατήγγειλε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου επιχειρούσε να διαμορφώσει «κλίμα τρομοκρατίας» των δικαστών, μίλησε για ανέντιμες συμπεριφορές από την υπερασπίστρια της Επιτροπής Αγώνα ενώ είχε καταθέσει και αίτημα εξαίρεσης της έδρας. Και τα δύο αιτήματα είχαν απορριφθεί. Πρόκειται πλέον για την τελική δικαίωση του κ. Παναγόπουλου» πρόσθεσε ο δικηγόρος του.

Αντίθετα, με αιχμηρή ανακοίνωση-καταπέλτη απάντησαν τέσσερις περιβαλλοντικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι της Ανατολικής Αιγιάλειας στην απόφαση του Εφετείου Πατρών. Οι φορείς καταγγέλλουν πρακτικές «συνοπτικών διαδικασιών», καθώς το δικαστήριο αρνήθηκε να διακόψει τη συνεδρίαση παρά το κώλυμα της συνηγόρου τους, Ζωής Κωνσταντοπούλου, λόγω της παρουσίας της στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, οδηγώντας σε μια ακροαματική διαδικασία ουσιαστικά ερήμην της πολιτικής αγωγής.

Δεν πρόλαβε ο αντικαταστάτης…

Οι ενάγοντες κατήγγειλαν πως η έδρα ήθελε να αθωώσει τον κ. Παναγόπουλο, αφού επέτρεψε να γίνει η διαδικασία, στις τελευταίες συνεδριάσεις, παρουσία μόνο του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορουμένου, ενώ ο αντικαταστάτης δικηγόρος υποχρεώθηκε να μελετήσει τον ογκώδη φάκελο της υπόθεσης μέσα σε μόλις δύο ώρες, αναλαμβάνοντας ένα νομικό βάρος δυσανάλογο των συνθηκών.

Οι σύλλογοι θέτουν το ερώτημα: «Πώς μπορεί μια δικαστική απόφαση να αλλάξει την εικόνα που έχουν οι πολίτες για τα πεπραγμένα και τις μεθόδους του πρώην δημάρχου, όταν οι ίδιοι έχουν βιώσει τα τραγικά γεγονότα στο πετσί τους;». Ανεξαρτήτως της δικαστικής έκβασης, πάντως, οι κάτοικοι και οι φορείς εκτιμούν πως η μεγαλύτερη νίκη τους παραμένει το κλείσιμο του «καρκίνου», όπως τον αποκαλούσαν, (της περιβαλλοντικής πληγής), μια κατάκτηση που επετεύχθη κόντρα σε εξουσίες και μηχανισμούς που επιθυμούσαν τη συνέχιση της λειτουργίας του.

Οι υπογράφοντες Φορείς: Σύλλογος Εμπορικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας, Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ανατολικής Αιγιάλειας, Πολιτιστικός Σύλλογος Αιγείρας, Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Ανατολικής Αιγιάλειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



