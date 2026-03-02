Αιγιάλεια: Δεν έχει βρεθεί ο νέος Φιλιππάτος – Τι αναζητά ο Δήμαρχος

Ακόμα δεν έχει καταλήξει στον διάδοχο του Δημήτρη Φιλιππάτου ο δήμαρχος Αιγιάλειας Τάκης Ανδριόπουλος. Υπάρχουν σκέψεις, αλλά την τελική απόφαση θα την πάρει σήμερα και θα την ανακοινώσει, πιθανότατα, αύριο στην καθιερωμένη εβδομαδιαία συνάντηση με τους δημοσιογράφους των τοπικών ΜΜΕ.

Αυτή η καθυστέρηση φανερώνει πως ο δήμαρχος Αιγιάλειας θέλει να κάνει την καλύτερη, τηρουμένων των αναλογιών, επιλογή επειδή η θέση αφορά έναν τομέα καίριας και υψηλής ευθύνης.

Η «Πελοπόννησος», από την ώρα που δεν κατάφερε να έρθει σε επικοινωνία με τον ίδιο τον δήμαρχο, απευθύνθηκε στον εκπρόσωπο Τύπου της δημοτικής αρχής, αντιδήμαρχο Δημ. Ελευθεριώτη, ο οποίος έκανε σαφή τη θέση της δημοτικής αρχής στην υπόθεση Φιλιππάτου: «Δεν υπάρχει θέμα αντιπαλότητας με τον κ. Φιλιππάτο. Διαφωνίες υπάρχουν παντού και πάντα. Σεβαστή η επιλογή του, θα τον ευχαριστήσουμε για όσα προσέφερε και θα πάμε παρακάτω. Αλλωστε, η φύση και η ζωή απεχθάνονται τα κενά. Προχωράμε κανονικά με βάση τις αρχές μας και το πρόγραμμά μας. Δεν είναι ανακοινώσιμο ακόμα το όνομα του διαδόχου του κ. Φιλιππάτου. Οταν θα είναι, θα το μάθετε».

Η αλήθεια είναι πως ο δήμαρχος και οι στενοί συνεργάτες του αναζητούν την καλύτερη λύση για τη διαδοχή του κ. Φιλιππάτου, με δεδομένα ότι αφενός πρόκειται για έναν άκρως επιτυχημένο αντιδήμαρχο, αφετέρου πρόκειται για έναν πολύ ευαίσθητο τομέα, συνεπώς αναζητείται κι ένα πρόσωπο που θα έχει την εμπειρία και το ειδικό βάρος για να αναλάβει μια τόσο καίρια θέση.

Η δημοτική αρχή Ανδριόπουλου δεν σχολίασε τα όσα ελέχθησαν για «αποψίλωση» της δυναμικής του δήμου μετά τις αποχωρήσεις Β. Χριστόπουλου και Δ. Φιλιππάτου, θεωρώντας πως «ουδείς αναντικατάστατος». Οι στενοί συνεργάτες του δημάρχου δεν θέλησαν καν να μπουν στη συζήτηση που άνοιξε για στρατόπεδα ενόψει των επόμενων εκλογών, τον Νοέμβριο του 2028, απαντώντας πως «εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας για το άμεσο μέλλον κι όχι για μετά από τρία χρόνια».

