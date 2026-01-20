Αιγιάλεια: “Έφυγε” αιφνίδια η Καλλιόπη Μιχελουδάκη-Χριστοπούλου – Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου

Με βαθιά θλίψη έγινε γνωστός ο αιφνίδιος θάνατος της Καλλιόπης Μιχελουδάκη-Χριστοπούλου, υπαλλήλου του Δήμος Αιγιαλείας, γεγονός που προκάλεσε συγκίνηση στη δημοτική οικογένεια.

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του, ο δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος αναφέρει ότι η απώλειά της συγκλόνισε όλους τους συναδέλφους και τη Δημοτική Αρχή, κάνοντας λόγο για μια αξιόλογη εργαζόμενη που υπηρέτησε τον Δήμο με συνέπεια, υπευθυνότητα και ήθος.

«Εκ μέρους όλης της Δημοτικής Αρχής και των εργαζομένων του Δήμου, εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της», σημειώνει ο δήμαρχος, προσθέτοντας λόγια σεβασμού και τιμής για την προσφορά της εκλιπούσας.

Το μήνυμα κλείνει με τη φράση «Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Αιωνία της η μνήμη», αποτυπώνοντας το κλίμα οδύνης και συμπαράστασης της τοπικής κοινωνίας.

