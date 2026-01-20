Αιγιάλεια: “Έφυγε” αιφνίδια η Καλλιόπη Μιχελουδάκη-Χριστοπούλου – Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου

Τη βαθιά του θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο εργαζόμενης του Δήμου εκφράζει ο Δήμαρχος Αιγιαλείας, απευθύνοντας συλλυπητήριο μήνυμα προς την οικογένεια και τους οικείους της.

Αιγιάλεια: "Έφυγε" αιφνίδια η Καλλιόπη Μιχελουδάκη-Χριστοπούλου - Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου
20 Ιαν. 2026 13:33
Pelop News

Με βαθιά θλίψη έγινε γνωστός ο αιφνίδιος θάνατος της Καλλιόπης Μιχελουδάκη-Χριστοπούλου, υπαλλήλου του Δήμος Αιγιαλείας, γεγονός που προκάλεσε συγκίνηση στη δημοτική οικογένεια.

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του, ο δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος αναφέρει ότι η απώλειά της συγκλόνισε όλους τους συναδέλφους και τη Δημοτική Αρχή, κάνοντας λόγο για μια αξιόλογη εργαζόμενη που υπηρέτησε τον Δήμο με συνέπεια, υπευθυνότητα και ήθος.

«Εκ μέρους όλης της Δημοτικής Αρχής και των εργαζομένων του Δήμου, εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της», σημειώνει ο δήμαρχος, προσθέτοντας λόγια σεβασμού και τιμής για την προσφορά της εκλιπούσας.

Το μήνυμα κλείνει με τη φράση «Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Αιωνία της η μνήμη», αποτυπώνοντας το κλίμα οδύνης και συμπαράστασης της τοπικής κοινωνίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:16 Ο ΑΔΜΗΕ ξεκινά τον διαγωνισμό για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
15:08 Τι Επηρεάζει το Κόστος των Ρολών Καταστημάτων το 2026;
15:00 Πάτρα: Τσακωμοί για το παρκάρισμα – Μηχανάκια στα πεζοδρόμια, εντάσεις, στα Προσφυγικά
14:59 Κακοκαιρία: Κόκκινος συναγερμός σε 5 Περιφέρειες – Στο τραπέζι το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική
14:51 Θλίψη στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού: Έφυγε από τη ζωή η Γωγώ Ρωμαίου
14:46 Η Πάτρα ανοίγει θαλάσσια πύλη προς την Αίγυπτο
14:42 Ερυθρός Σταυρός: Ασθενής επιτέθηκε σε γιατρούς και νοσηλευτές – «Και δαρμένοι και κατηγορούμενοι», λέει ο Γιαννάκος
14:39 Αιγιάλεια: Γεύμα στο ΕΚΑΜΕ από το μαγειρείο «ΠΛΕΣΣΑΣ»
14:36 Μανιασμένοι άνεμοι «παραλύουν» τις θαλάσσιες μεταφορές σε Πάτρα, Ρίο και Κυλλήνη ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Δυτική Ελλάδα: Νέα πρόσκληση για το DigiWest – 121 επιχειρήσεις μπαίνουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό
14:33 Κακοκαιρία: Στο τραπέζι το κλείσιμο των σχολείων αύριο στην Αττική
14:29 Πάτρα: Δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του Καραμανδάνειου λόγω των ισχυρών ανέμων
14:26 Σε αυξημένη ετοιμότητα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω της κακοκαιρίας – Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
14:19 ΟΠΕΚΕΠΕ: Με τις ψήφους της ΝΔ «μπλόκο» σε νέους μάρτυρες στην Εξεταστική – Θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση
14:15 Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Μια 6χρονη επέζησε μόνη – Νεκρή ολόκληρη η οικογένειά της
14:08 Σε εκλογές αύριο και μεθαύριο το Σωματείο Εργαζομένων «Ιπποκράτης» στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας
14:01 Η «αχίλλειος πτέρνα» της Γροιλανδίας: Η ανακάλυψη που απειλεί τους πάγους και περιπλέκει τα σχέδια Τραμπ
13:55 Όταν μιλάς αλλά δεν ακούγεσαι: Παρουσίαση του βιβλίου «Social Media» του Κωνσταντίνου Πουλή στην Πάτρα
13:44 Φωκίδα: Ανήλικος πίσω από εμπρησμούς, φθορές και κλοπές σε σχολεία – Συνελήφθησαν και οι γονείς του
13:43 Συγκίνηση και ειδήσεις στην πίτα του ΙΟΠ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ