Αιγιάλεια: Γεύμα στο ΕΚΑΜΕ από το μαγειρείο «ΠΛΕΣΣΑΣ»

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 ο κ. Χριστόφορος Ξηρός, ιδιοκτήτης του εστιατορίου «ΠΛΕΣΣΑΣ», προσέφερε υπερπλούσιο και νοστιμότατο γεύμα στα παιδιά του ΕΚΑΜΕ.

Τέτοιου είδους κινήσεις προσφοράς, στήριξης και αγάπης προς τα άτομα με αναπηρίες είναι παράδειγμα προς μίμηση.

«Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί από καρδιάς το φίλο Χριστόφορο για την προσφορά του και του εύχεται υγεία και επαγγελματικές επιτυχίες» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



