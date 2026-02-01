Αιγιάλεια: η παράταξη Κώστα Σπηλιόπουλου κόβει πίτα

O συνδυασμός ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ καλεί όλα τα μέλη του και τους φίλους του στη συγκέντρωση και κοπή πίτας την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου ‘’ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ’’

(Παλαιό Νοσοκομείο), ώρα 7 μ.μ.

Οπως ενημέρωσε ο επικεφαλής Κώστας Σπηλιόπουλος «εκεί θα ενημερώσουμε για την εξέλιξη των προβλημάτων του Δήμου μας, τη δική μας άποψη σε αυτά και γενικότερα για τα δημοτικά πράγματα. Θα συζητήσουμε και θα καθορίσουμε τους επόμενους στόχους μας, και βέβαια θα κόψουμε την πίτα μας. Σας περιμένουμε όλους».

