Αιγιάλεια: Μεγάλες αλλαγές στο Τεχνικό Πρόγραμμα – Ποια έργα μπαίνουν και ποια «κόβονται»

Η ένταξη έργων που συμβασιοποιούνται και η μείωση ποσών έργων για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού, λόγω υποχρεωτικής αναμόρφωσης, οδηγούν τον δήμο σε τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2026, από το αρχικό που είχε ψηφιστεί στις 25 Νοεμβρίου. Η επικαιροποίησή του εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής και η απόφαση είναι προάγγελος αυτής που απαιτείται από το σημερινό δημοτικό συμβούλιο.

Βάσει των όσων εισηγείται ο δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, που έχει και το «χαρτοφυλάκιο» των έργων, κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίηση και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, καθώς πρέπει να εγγραφεί σε αυτό το έργο επισκευής του κτιρίου του κτιρίου του παλιού Λιμεναρχείου, κατόπιν της έγκρισης του περιφερειάρχη στις 16 Δεκεμβρίου και ένταξης στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» με το ποσό των 504.990€, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να συναφθεί δημόσια σύμβαση.

Ενα ακόμη έργο που πρέπει να ενταχθεί είναι η αποπεράτωση λοιπών υποδομών του δημοτικού σταδίου Αιγίου, με το ποσό των 74.400 €. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2026 πρέπει να ενταχθεί και η ανάπλαση πλατείας Κοινότητας Λόγγου με το ποσό των 37.200€, το έργο εκσυγχρονισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγιάλειας με το ποσό των 14.129,01€ για την υπογραφή 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Στον αντίποδα, υπάρχουν κόστη που πρέπει να καλυφθούν από το δημοτικό ταμείο και είναι προφανές ότι σε αυτά οφείλεται το «ανακάτεμα της τράπουλας» για τα έργα. Ενα εξ αυτών είναι και το έργο κατασκευής νέου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που επωμίζεται οικονομικά ο δήμος, με τον προϋπολογισμό του να φτάνει το 1 εκατ. ευρώ.

Η δε μείωση των ποσών, ύψους 950.000 ευρώ, γίνεται κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και αφορά τα εξής έργα:

-Κατασκευή παιδικών χαρών στη ΔΕ Αιγίου, στις ΔΕ Αιγείρας & Ακράτας, στην Κοινότητα Ζήριας ΔΕ Ερινεού,

-Ανάπλαση Πλατείας Διακοπτού,

-Κατασκευή γέφυρας στο ρέμα Μηλιαγκού πλησίον ιδιοκτησίας Κορομηλά,

-Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων,

-Κατασκευή έργων οδοποιίας Δήμου Αιγιαλείας,

-Μελέτη τακτοποίησης σχολικών κτιρίων,

-Μελέτη ανάπλασης πλατείας/κοινοχρήστου χώρου διαφυγής Ζήριας ΔΕ Ερινεού,

-Μελέτη οδοποιίας Δήμου Αιγιαλείας,

-Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης αιγιαλού και παραλίας,

-Επισκευή-συντήρηση-βελτίωση Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Αιγιαλείας,

-Μελέτη ανάπλασης κεντρικής αγοράς Κοινότητας Διακοπτού,

-Μελέτη ανάπλασης πλατείας Κοινότητας Αιγείρας,

-Επισκευή κτιρίων πρώην χαρτοποιίας Αιγίου,

-Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις στις ΤΚ Κουνινάς, Μελισσίων και στις περιοχές κάτω Πτέρη και Αγ. Ανδρέα.

