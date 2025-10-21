Αιγιάλεια: Μειώσεις στα δημοτικά τέλη το 2026 – «Μποναμάς» από τη δημοτική αρχή

Ευχάριστο μαντάτο για τους Αιγιαλείς. Κάτι σαν μποναμάς για το 2026. Η δημοτική αρχή ανακοίνωσε χθες το πρωί τα χαρμόσυνα νέα: μειώσεις των ανταποδοτικών τελών (ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας) το 2026.

Τα μαντάτα ήρθαν μέσω του δημάρχου Αιγιαλείας Παναγιώτη Ανδριόπουλου και του αντιδημάρχου Οικονομικών Κωνσταντίνου Βούλγαρη, παρόντος και του εκπροσώπου Τύπου της δημοτικής αρχής, Δ. Ελευθεριώτη.

«Με την ορθολογική διαχείριση των τελευταίων πέντε ετών και σε καλή συνεργασία με τους υπαλλήλους των οικονομικών υπηρεσιών, τους οποίους ευχαριστούμε ως δημοτική αρχή, μπορέσαμε να προχωρήσουμε σε αυτές τις μειώσεις με στόχο την οικονομική ελάφρυνση των πολιτών και τη στήριξη των επιχειρηματικών και αγροτικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Για καθέναν θα φανούν διαφορετικές οι μειώσεις, αλλά για τον Δήμο σημαίνουν 1,9 εκ. ευρώ λιγότερα σε εισπράξεις σε σχέση με πέρσι. Μπορούμε όμως να τα αντισταθμίσουμε βάσει των δεδομένων που υπάρχουν σήμερα. Δεν κάναμε αυτή τη μείωση κοντά στις εκλογές του 2028, που θα μπορούσαμε να την «πουλήσουμε» προεκλογικά, αλλά την κάνουμε για το 2026» τόνισε ο οικονομικός αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης.

«Πρέπει να είμαστε από τους ελάχιστους Δήμους της χώρας που προχωρούμε σε μειώσεις τελών» συμπλήρωσε ο αντιδήμαρχος κ. Ελευθεριώτης.

Συγκεκριμένα, οι μειώσεις θα κυμαίνονται μεταξύ 10% και 29% ανάλογα με την κατηγορία. Ειδικότερα, θα υπάρξουν μειώσεις

* 10% σε οικίες σε όλο τον Δήμο,

* 22% σε βιομηχανίες και αγροτικούς συνεταιρισμούς με εγκαταστάσεις μεταξύ 1 και 6.000 τ.μ.,

* 23% μείωση σε επαγγελματικούς χώρους και καταστήματα εστίασης-αναψυχής,

* 29% μείωση σε βιομηχανίες και συνεταιρισμούς εγκαταστάσεων άνω των 6.000 τ.μ.

* Αναφορικά με τράπεζες, σούπερ μάρκετ, παρόχους τηλεπικοινωνιών, ΕΛΤΑ και σιδηροδρόμους, τα τέλη δεν θα παρουσιάσουν μεταβολή, αφού κρίθηκε από τη δημοτική αρχή ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεν έχουν ανάγκη μείωσης λόγω υψηλής κερδοφορίας.

Επίσης, μειώσεις θα υπάρξουν και για ειδικές κατηγορίες πολιτών.

-Πολύτεκνοι: Από 30%, η μείωση πάει σ 50% μείωση (υπό προϋποθέσεις)

-Ατομα με αναπηρία (ΑμεΑ): Πάνω από 80% αναπηρία 100% απαλλαγή, από 67% έως 79% από 20% σε 30% μείωση

-Οικονομικά αδύναμοι: Με το όριο να αυξάνεται από 5.000€ σε 7.000€ (ετήσιο εισόδημα), 50% μείωση τελών.

Ο κ. Βούλγαρης αναφέρθηκε και στις κατηγορίες που η χρέωση τελών είναι μηδενική: δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και πολιτιστικοί χώροι, Ιερά Μητρόπολη, Σώματα Ασφαλείας, Δομές Πρόνοιας (Χαμόγελο του Παιδιού, ΕΚΑΜΕ κλπ.) και σχολεία.

Ομως προβλέπονται αυξήσεις τελών στην χρήση των εγκαταστάσεων από φορείς και επιχειρήσεις εκτός Αιγιαλείας (π.χ. θεατρικές και ψυχαγωγικές παραγωγές που έχουν εισιτήριο).

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ. Βούλγαρης στην αύξηση της εισπραξιμότητας, η οποία, όπως ανέφερε, αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της διοίκησης.

Τα τακτικά έσοδα από 01/01 – 30/09/2024 ήταν 13.632.000 €. Στο αντίστοιχο διάστημα το 2025, τα τακτικά έσοδα έφτασαν στα 16.440.000 €.

