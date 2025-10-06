Αιγιάλεια: Ο Δήμαρχος μιλά με τους πολίτες, επίσκεψη στις Καμάρες

Την Παρασκευή 3/10/ 2025, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος επισκέφθηκε τις Καμάρες και συμμετείχε σε ανοιχτή συνάντηση με κατοίκους της περιοχής, στην αίθουσα του Προοδευτικού Συλλόγου Καμαρών «Απόλλων».

Σκοπός της παρουσίας του Δημάρχου, συνοδευόμενου από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Διοίκησης Υπηρεσιών και ΚΕΠ Δημήτρη Ελευθεριώτη και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ και Εντεταλμένο Σύμβουλο – Βοηθό Δημάρχου για τη Δημοτική Ενότητα Ερινεού Γιώργο Ντίνο, ήταν η καταγραφή προβλημάτων και προτάσεων που απασχολούν τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Παρευρέθηκαν επίσης ο δημοτικός σύμβουλος Ανδρέας Νιγιάννης και οι πρόεδροι των Τ.Κ.Καμαρών, Ζήριας, Σαλμενίκου καθώς και πρόεδροι πολιτιστικών και εξωραϊστικών συλλόγων.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν θετική, με αρκετούς δημότες να παρίστανται και να θέτουν ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, τις υποδομές και τη λειτουργία δημοτικών υπηρεσιών. Ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του άκουσαν προσεκτικά κάθε τοποθέτηση, δίνοντας άμεσες απαντήσεις όπου ήταν δυνατόν και σημειώνοντας τα υπόλοιπα προς περαιτέρω επεξεργασία.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια την προσπάθεια ενίσχυσης της άμεσης επαφής με τις τοπικές κοινωνίες, μέσα από στοχευμένες επισκέψεις και ανοικτό διάλογο με τους πολίτες.

