Αιγιάλεια: Ο Δήμαρχος μιλά με τους πολίτες, επίσκεψη στις Καμάρες

Ο δήμαρχος Αιγιαλείας  Παναγιώτης Ανδριόπουλος επισκέφθηκε τις Καμάρες και συμμετείχε σε ανοιχτή συνάντηση με κατοίκους

Αιγιάλεια: Ο Δήμαρχος μιλά με τους πολίτες, επίσκεψη στις Καμάρες
06 Οκτ. 2025 11:22
Pelop News

Την Παρασκευή 3/10/ 2025, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας  Παναγιώτης Ανδριόπουλος επισκέφθηκε τις Καμάρες και συμμετείχε σε ανοιχτή συνάντηση με κατοίκους της περιοχής, στην αίθουσα του Προοδευτικού Συλλόγου Καμαρών «Απόλλων».

Σκοπός της παρουσίας του Δημάρχου, συνοδευόμενου από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Διοίκησης Υπηρεσιών και ΚΕΠ  Δημήτρη Ελευθεριώτη και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ και Εντεταλμένο Σύμβουλο – Βοηθό Δημάρχου για τη Δημοτική Ενότητα Ερινεού  Γιώργο Ντίνο, ήταν η καταγραφή προβλημάτων και προτάσεων που απασχολούν τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Παρευρέθηκαν επίσης ο δημοτικός σύμβουλος Ανδρέας Νιγιάννης και οι πρόεδροι των Τ.Κ.Καμαρών, Ζήριας, Σαλμενίκου καθώς και πρόεδροι πολιτιστικών και εξωραϊστικών συλλόγων.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν θετική, με αρκετούς δημότες να παρίστανται και να θέτουν ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, τις υποδομές και τη λειτουργία δημοτικών υπηρεσιών. Ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του άκουσαν προσεκτικά κάθε τοποθέτηση, δίνοντας άμεσες απαντήσεις όπου ήταν δυνατόν και σημειώνοντας τα υπόλοιπα προς περαιτέρω επεξεργασία.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια την προσπάθεια ενίσχυσης της άμεσης επαφής με τις τοπικές κοινωνίες, μέσα από στοχευμένες επισκέψεις και ανοικτό διάλογο με τους πολίτες.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:29 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα: «Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω»
12:17 Πάτρα: “Έφυγε” από τη ζωή ο Γιάννης Αγγελόπουλος, συλλυπητήρια Κ. Πελετίδη
12:10 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη – Πιθανός «πελάτης» του κάμπινγκ ο εκτελεστής
12:07 Σεμπαστιάν Λεκορνί: «Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να κυβερνήσω»
12:01 Με επιτυχία το Διεθνές Συνέδριο του ΠΣΑΤ – Φωτογραφίες
12:00 Πρώην κτίριο Λιμένα Πατρών: Διαγωνισμός για κατεδάφιση του «κουφαριού» στο παλιό Λιμάνι – Τελειώνει η 15ετής εγκατάλειψη
12:00 Ο «Άνθρωπος του Θεού» του Ανδρέα Κεντζού έρχεται στην Πάτρα: Μια συγκλονιστική θεατρική αναμέτρηση πίστης και αμφιβολίας
11:55 Τραγωδία στο Ηράκλειο: 70χρονος αυτοπυροβολήθηκε μπροστά στους διασώστες – Σοκαρισμένοι οι αυτόπτες
11:51 Πένθος στην Ηλεία: Έφυγε από τη ζωή ο αρχαιολόγος Άγγελος Λιάγκουρας – Μια ζωή αφιερωμένη στην Ολυμπία και την ελληνική κληρονομιά
11:40 Γιαννούλης: «Η παραίτηση Τσίπρα θα φέρει εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ» ΒΙΝΤΕΟ
11:36 Αλέξης Τσίπρας: Γιατί παραιτήθηκε τώρα από βουλευτής
11:35 Κακοκαιρία «BARBARA» σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα: Προειδοποιούν Τσατραφύλλιας – Μαρουσάκης για ισχυρές βροχές, ανέμους και πτώση θερμοκρασίας
11:30 O Δρίτσας παίρνει την έδρα Τσίπρα: «Δεν υπήρχε άλλη επιλογή»
11:27 Θρήνος στο Διδυμότειχο: Νεκρό βρέφος 11 μηνών – 50 λεπτά μάχη για να σωθεί
11:24 Χρηματιστήριο: Νευρικό άνοιγμα της εβδομάδας
11:23 Άγριος καβγάς ζευγαριού στην Κρήτη: Κατέληξαν και οι δύο στα κρατητήρια για ενδοοικογενειακή βία
11:22 Αιγιάλεια: Ο Δήμαρχος μιλά με τους πολίτες, επίσκεψη στις Καμάρες
11:20 «Η Ζωή σου αξίζει»: Ο συγκλονιστικός Γιάννης Μπρούζος που γράφει γράμματα ζωής και αγάπης στον 7χρονο γιο του
11:15 Welcome to UP 2025: Οι Χορηγοί του της μεγάλης γιορτής του Πανεπιστημίου Πατρών
11:15 Καμένα Βούρλα: Πυροβόλησαν σκύλο με 70 σκάγια – Οργή στην τοπική κοινωνία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ