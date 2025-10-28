Αιγιάλεια: Ομαδικά πυρά για τα δημοτικά τέλη – Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατά της δημοτικής αρχή

«Κόκκινο», έστω και τυπικά, αφού μετράει η άποψη της πλειοψηφίας, άναψε η αντιπολίτευση στην απόφαση της δημοτικής αρχής για μείωση δημοτικών τελών το 2026.

Η απόφαση πέρασε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής, αλλά οι δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης καταψήφισαν θεωρώντας υποκριτική την στάση της δημοτικής αρχής.

Η κυρίως συζήτηση θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στο δημοτικό συμβούλιο.

-Με δήλωσή της στην εφημερίδα «Πελοπόννησος της Δευτέρας», η δημοτική σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης, Βάσω Ψυχράμη, σχολίασε: «Οι περυσινές αυξήσεις των δημοτικών τελών, ύψους περίπου 90%, ισοδυναμούν με επαχθέστατη φοροεπιδρομή στις τσέπες των δημοτών. Από περίπου 6.000.000 € το 2024, ο Δήμος εισέπραξε 12.000.000 € το 2025 από τα δημοτικά τέλη. Έρχονται, λοιπόν, σήμερα και ανακοινώνουν μειώσεις 10% σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους, που είναι και ο τεράστιος όγκος των τετραγωνικών μέτρων του Δήμου. Αυτό είναι μείωση επικοινωνιακού χαρακτήρα, διότι πχ σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων που η χρέωση ήταν 2,24€ το τετραγωνικό μέτρο, τώρα γίνεται 2,02 € τετραγωνικό. Δηλαδή αντί για 224 € το χρόνο, ο δημότης θα πληρώνει 202!! Δηλαδή 22 € λιγότερα. Αρα, η μείωση είναι της τάξεως των 2 € το μήνα. Τη στιγμή που έχουν κάνει σχεδόν 100% αυξήσεις, έπρεπε να κάνουν τουλάχιστον 50/% μειώσεις φέτος».

Ο Σωτήρης Ταξιαρχόπουλος, εκ μέρους της παράταξης του Κώστα Σπηλιόπουλου, τόνισε: «Πρόκειται για μία αήθη πολιτική τακτική της δημοτικής αρχής. Είναι μέτρα χωρίς ηθικό χαρακτήρα, τη στιγμή που τα δημοτικά τέλη με δύο αυξήσεις έφτασαν από την πρώτη χρονιά που ανέλαβε η δημοτική αρχή στο 87%, και έρχονται τώρα να κάνουν μείωση στις κατοικίες 10% και σε κάποιους επαγγελματικούς χώρους μέχρι 23%, την ώρα που τα δημοτικά τέλη αυτή τη στιγμή σε πολλές περιπτώσεις είναι μεγαλύτερα από την αξία του ρεύματος».

-Θέση πήρε και η παράταξη «Μπροστά για την Αιγιάλεια», του Γιώργου Κουβαρά: «Η ίδια αυτή διοίκηση ήταν που αύξησε τα δημοτικά τέλη κατά 27% πέρυσι, ύστερα από προηγούμενη αύξηση 47%, δηλαδή συνολικά 74% μέσα σε τρία χρόνια. Αποτέλεσμα; Οι εισπράξεις του Δήμου από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού εκτινάχθηκαν από 13.632.000 ευρώ το 2024, σε 16.440.000 ευρώ το 2025, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 2.808.000 ευρώ μέσα σε έναν μόλις χρόνο.
Και τώρα έρχονται να μιλήσουν για «μείωση», προσπαθώντας να εμφανίσουν ως “κοινωνική πολιτική” μια κοροϊδία ολκής».
