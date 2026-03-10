Αιγιάλεια: «Πάγωσαν» οι μεταβιβάσεις ακινήτων – Εμπλοκή μεταξύ Κτηματολογίου και Δήμου

Σοβαρά εμπόδια στις μεταβιβάσεις ακινήτων στην Αιγιάλεια επισημαίνει ο Σύλλογος Μηχανικών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, αποδίδοντας το πρόβλημα σε διοικητικό κενό που προέκυψε μετά την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η απουσία σαφούς διαδικασίας από τον Δήμο Αιγιαλείας έχει οδηγήσει σε καθυστερήσεις και «μπλοκάρισμα» πολλών δικαιοπραξιών.

Σημαντικά προβλήματα στις μεταβιβάσεις ακινήτων στην Αιγιάλεια καταγγέλλει ο Σύλλογος Μηχανικών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, επισημαίνοντας ότι η έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή έχει δημιουργήσει σοβαρά εμπόδια σε μια σειρά από δικαιοπραξίες που αφορούν ακίνητα.

Οπως υποστηρίζει ο Σύλλογος σε δημόσια παρέμβασή του, η απουσία σαφούς διαδικασίας για την έγκριση Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών από τον Δήμο Αιγιαλείας έχει οδηγήσει σε ουσιαστική «παράλυση» των μεταβιβάσεων.

Σύμφωνα με τους μηχανικούς της περιοχής, το πρόβλημα προέκυψε μετά την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Συγκεκριμένα, για τη Δημοτική Ενότητα Ακράτας –που περιλαμβάνει την Ακράτα, τον Πλάτανο και την Παραλία Πλατάνου– καθώς και για τις Δημοτικές Ενότητες Αιγείρας και Διακοπτού, η λειτουργία του Κτηματολογίου ξεκίνησε στις 4 Ιουλίου 2025, σύμφωνα με σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Αντίστοιχα, για τη Δημοτική Ενότητα Αιγίου, όπου υπάγονται το Αίγιο, η Τέμενη, η Κουλούρα, ο Σελινούντας, τα Διγελιώτικα και τα Βαλιμίτικα, καθώς και για τις Δημοτικές Ενότητες Ερινεού και Συμπολιτείας, η έναρξη ισχύος του νέου συστήματος πραγματοποιήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2025.

Με την εφαρμογή του Κτηματολογίου καταργήθηκε το μέχρι πρότινος ισχύον σύστημα μεταγραφών και υποθηκών και αντικαταστάθηκε από το νέο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης των ακινήτων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Σύλλογο Μηχανικών, στην πράξη έχει δημιουργηθεί ένα σοβαρό διοικητικό κενό, καθώς δεν έχει οριστεί από τον Δήμο η διαδικασία με την οποία παρέχεται συναίνεση σε περιπτώσεις που εμπλέκονται δημοτικές οδοί, κοινόχρηστοι χώροι ή γενικότερα δημοτική περιουσία.

Το πρόβλημα εμφανίζεται κυρίως στις περιπτώσεις όπου απαιτείται Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών, δηλαδή όταν πρόκειται να πραγματοποιηθούν χωρικές αλλαγές σε ένα ακίνητο, όπως τροποποιήσεις ορίων, κατατμήσεις ή συνενώσεις οικοπέδων. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η συναίνεση του Δήμου, διαδικασία που σήμερα, όπως υποστηρίζουν οι μηχανικοί, δεν έχει αποσαφηνιστεί.

Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τον Σύλλογο, έχει ήδη συγκεκριμένες συνέπειες: μεταβιβάσεις ακινήτων «παγώνουν», συμβόλαια δεν μπορούν να υπογραφούν, ενώ πολλές δικαιοπραξίες καθυστερούν επ’αόριστον, δημιουργώντας αβεβαιότητα τόσο στους πολίτες όσο και στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ακινήτων.

Ο Σύλλογος Μηχανικών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων ζητά άμεση παρέμβαση από τον Δήμο Αιγιαλείας, προκειμένου να δοθεί λύση στο ζήτημα. Συγκεκριμένα, προτείνει τον ορισμό αρμόδιας υπηρεσίας, τον καθορισμό σαφούς διαδικασίας ελέγχου, τον ορισμό του οργάνου που θα υπογράφει τις σχετικές εγκρίσεις, καθώς και την επίσημη ενημέρωση τόσο των επαγγελματιών όσο και των πολιτών. Οπως επισημαίνεται, η καθυστέρηση αυτή επηρεάζει άμεσα την τοπική οικονομία, την οικοδομική δραστηριότητα και την ασφάλεια των συναλλαγών, καθιστώντας αναγκαία μια άμεση θεσμική λύση.

