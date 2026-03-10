Αιγιάλεια: Πήγε να κόψει ξύλα και βρέθηκε αιμόφυρτος – Νεκρός 63χρονος

Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση του 63χρονου άνδρα που βρέθηκε αιμόφυρτος το βράδυ της Δευτέρας στο χωριό Παρασκευή του Δήμου Αιγιαλείας, καθώς παρά τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Αιγίου δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρονος, καταγωγής Αλβανίας, εργαζόταν ως φροντιστής σε σπίτι ιδιοκτητών από την Αθήνα στην περιοχή.

Το απόγευμα είχε φύγει για να κόψει ξύλα, όμως όταν πέρασε αρκετή ώρα χωρίς να επιστρέψει, οι οικείοι του ανησύχησαν και ξεκίνησαν να τον αναζητούν.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα τον εντόπισαν σοβαρά τραυματισμένο και αιμόφυρτο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, πιθανότατα από τσεκούρι την ώρα που έκοβε ξύλα.

Ο τραυματισμός φαίνεται ότι προκάλεσε μεγάλη απώλεια αίματος, γεγονός που οδήγησε στην κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο άνδρας.

Ο 63χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Την υπόθεση διερευνά η Ασφάλεια Αιγιαλείας, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ιατροδικαστική εξέταση.

Η εξέταση θα ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες και στα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του 63χρονου.

Πηγή: aigiovoice.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



